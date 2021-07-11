Переможця Євро можемо дізнатися тільки завтра: прогноз коментатора

Кирило Круторогов бачить переможцем Євро-2020 збірну Італії і вважає, що матч може затягнутися на екстра-тайми

Фінал Євро-2020. Італія - Англія. Прогноз Кирила Круторогова / Фото: Reuters

Місяць великого футболу позаду! Сьогодні – головний матч Євро-2020. У фіналі зустрічаються збірні Англії та Італії. Поєдинок розпочнеться о 22:00, і якщо затягнеться – то переможця ми дізнаємося вже завтра. На нашому сайті можна дивитися онлайн трансляцію Італія – Англія. В очікуванні гри – анонс і прогноз футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Фінал Євро-2020 Італія – Англія

11 червня, неділя, о 22:00, телеканал "Україна"

Фінальний матч Євро відбудеться в Лондоні на "Уемблі", а значить, у англійців буде перевага свого поля і своїх трибун.

Цікаво, що італійці грали в матчі-відкритті і дійшли до самого кінця. Для них це четвертий фінал чемпіонату Європи, в них була тільки одна перемога, в далекому 1968-му. Також "скуадра адзурра" грала в шести фіналах чемпіонатів світу, перемігши в чотирьох з них. Для англійців цей фінал великого турніру другий в історії і перший з 1964 року.

Збірна Італії посіла перше місце в групі з Уельсом, Швейцарією та Туреччиною. Потім по черзі вибила в плей-офф Австрію в овертаймах, Бельгію та Іспанію в серії пенальті. На їхньому рахунку 33 матчі без поразок, до абсолютного рекорду серед збірних їм залишається два матчі. Через травми команді не допоможе Спінаццола, інші готові.

Збірна Англії також вийшла переможцем в квартеті з Чехією, Хорватією і Шотландією, а далі розправилася з Німеччиною, Україною і Данією в овертаймі. На рахунку "трьох левів" дванадцять матчів без поразок і всього три пропущені голи за цей період. Під питанням через пошкодження участь Філа Фодена.

Ці команди зустрічалися між собою 27 разів, в восьми перемагали англійці, стільки ж було нічиїх, а італійці святкували перемогу в одинадцяти випадках.

ПРОГНОЗ. Нас точно чекає дуже напружене тактичне протистояння. Гольової феєрії явно не станеться. Не виключаю, що в основний час команди заб'ють по голу і з нічиєю перейдуть в овертайми. Переможцями бачу збірну Італії.

Котирування FAVBET:

нічия в основний час – 3.00

рахунок 1:1 в основний час – 5.90

Італія виграє Євро – 2.10

Італія – Англія: де й коли дивитися фінал Євро-2020