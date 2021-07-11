11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
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Евро-2020

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Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июля, 10:43
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Главный футбольный матч года начнется в воскресенье на лондонском стадионе "Уэмбли" в 22:00 по киевскому времени. Со старта турнира прошел ровно месяц
Италия - Англия, фанаты перед Уэмбли
Италия - Англия, фанаты перед Уэмбли / Фото: Reuters

Сегодня завершается один из самых зрелищных чемпионатов Европы. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Италия – Англия. Гранды мирового футбола сойдутся в столице Великобритании.

Родоначальники игры пока что ни разу не выигрывали Евро, а чемпионами мира становились дома 55 лет назад. Тем временем тренер сборной Англии обратился к фанатам: "Не освистывайте гимн Италии".

На нашем телевидении финальный поединок Евро-2020 покажет национальный канал "Украина", а также два спортивных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции с арены – в 21:45. Перед этим эксперты в студии поделятся своими ожиданиями. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

В повторе матч покажут на ТВ в понедельник четыре раза:

  • в 6:45 на "Футбол 2";
  • в 11:10 на "Футбол 3;
  • в 18:50 на "Футбол 1";
  • в 22:45 на "Футбол 2".

Напомним, судьей решающего поединка назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов.

Накануне Венгрия отреагировала на расистские санкции за Евро-2020: "УЕФА – стукачи и трусы!"

Смотрите, как англичане со скандалом в матче с Данией вышли в финал чемпионата:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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