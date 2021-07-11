Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Главный футбольный матч года начнется в воскресенье на лондонском стадионе "Уэмбли" в 22:00 по киевскому времени. Со старта турнира прошел ровно месяц

Италия - Англия, фанаты перед Уэмбли / Фото: Reuters

Сегодня завершается один из самых зрелищных чемпионатов Европы. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Италия – Англия. Гранды мирового футбола сойдутся в столице Великобритании.

Родоначальники игры пока что ни разу не выигрывали Евро, а чемпионами мира становились дома 55 лет назад. Тем временем тренер сборной Англии обратился к фанатам: "Не освистывайте гимн Италии".

На нашем телевидении финальный поединок Евро-2020 покажет национальный канал "Украина", а также два спортивных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции с арены – в 21:45. Перед этим эксперты в студии поделятся своими ожиданиями. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

В повторе матч покажут на ТВ в понедельник четыре раза:

в 6:45 на "Футбол 2";

в 11:10 на "Футбол 3;

в 18:50 на "Футбол 1";

в 22:45 на "Футбол 2".

Напомним, судьей решающего поединка назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов.

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