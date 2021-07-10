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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Англичане делают тату в честь победы на Евро-2020 – еще до финала

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 10:19
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Отец двоих детей настолько уверен в победе сборной Англии на Евро-2020, что еще до финала сделал себе татуировку с трофеем Евро-2020. Правда, решиться на тату ему помогли несколько бокалов пива
/ Фото: Facebook

Британские болельщики настолько уверены в победе сборной Англии в финале Евро-2020, что заранее начинают увековечивать историческое событие. Так, один из фанатов "трех львов" набил на ноге татуировку с Кубком Анри Делоне – трофеем, вручаемым победителю чемпионата Европы.

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Над кубком красуется надпись Евро-2020, а чуть ниже "Англия победитель" и "он возвращается домой". Главное, чтобы потом не пришлось сводить тату…

Болельщик заключил договор с другом, что они оба сделают татуировки в честь сборной Англии, если подопечные Гарета Саутгейта выиграют турнир. Но после выпитых нескольких бокалов пива во время полуфинала парень не выдержал и отправился в тату-салон заранее, пишет dailystar.

"Я не сглазил команду, я заставил футбол вернуться домой". – считает обладатель татуировки Льюис Холден. – "Все так говорили, но я уверен, что это не сглазит команду".

Эмоции фаната понятны, ведь их команда как никогда близка к победе на чемпионате Европы. Ранее за всю свою историю англичане ни разу не доходили до финала Евро. А сейчас они выступают в роли фаворита финального матча против Италии. Котировки букмекеров на победу Англии – 1.84, на победу Италии – 2.06.

Мы ранее писали что девочка рыдала на трибунах "Уэмбли" после поступка футболиста сборной Англии. Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт после победы в полуфинале Евро-2020 над Данией довел до слез юную болельщицу, прорвавшись к ней на трибуну в Лондоне.

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#
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И
Г
О
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Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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Г
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3
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9
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Австрия
3
4:3
6
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3
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3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
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3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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1
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И
Г
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1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
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4
4
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