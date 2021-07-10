Англійці роблять тату на честь перемоги на Євро-2020 – ще до фіналу

Батько двох дітей настільки впевнений у перемозі збірної Англії на Євро-2020, що ще до фіналу зробив собі татуювання з трофеєм Євро-2020. Правда, зважитися на тату йому допомогли кілька келихів пива

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Британські вболівальники настільки впевнені в перемозі збірної Англії в фіналі Євро-2020, що заздалегідь починають увічнювати історичну подію. Так, один з фанатів "трьох левів" набив на нозі татуювання з Кубком Анрі Делоне – трофеєм, який вручають переможцю чемпіонату Європи.

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Над кубком красується напис Євро-2020, а трохи нижче "Англія переможець" і "він повертається додому". Головне, щоб потім не довелося зводити тату...

Вболівальник уклав договір з одним, що вони обидва зроблять татуювання на честь збірної Англії, якщо підопічні Гарета Саутгейта виграють турнір. Але після випитих кількох келихів пива під час півфіналу хлопець не витримав і пішов в тату-салон заздалегідь, пише dailystar.

"Я не наврочив команду, я змусив футбол повернутися додому". – вважає власник татуювання Льюїс Голден. – "Всі так говорили, але я впевнений, що це не наврочить команду".

Емоції фаната зрозумілі, адже їх команда як ніколи близька до перемоги на чемпіонаті Європи. Раніше за всю свою історію англійці ні разу не доходили до фіналу Євро. А зараз вони виступають в ролі фаворита фінального матчу проти Італії. Котирування букмекерів на перемогу Англії – 1.84, на перемогу Італії – 2.06.

Ми раніше писали що дівчинка плакала на трибунах "Вемблі" після вчинку футболіста збірної Англії. Півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт після перемоги в півфіналі Євро-2020 над Данією довів до сліз юну вболівальницю, прорвавшись до неї на трибуну в Лондоні.