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Англійці роблять тату на честь перемоги на Євро-2020 – ще до фіналу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 липня, 10:19
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Батько двох дітей настільки впевнений у перемозі збірної Англії на Євро-2020, що ще до фіналу зробив собі татуювання з трофеєм Євро-2020. Правда, зважитися на тату йому допомогли кілька келихів пива
/ Фото: Facebook

Британські вболівальники настільки впевнені в перемозі збірної Англії в фіналі Євро-2020, що заздалегідь починають увічнювати історичну подію. Так, один з фанатів "трьох левів" набив на нозі татуювання з Кубком Анрі Делоне – трофеєм, який вручають переможцю чемпіонату Європи.

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Над кубком красується напис Євро-2020, а трохи нижче "Англія переможець" і "він повертається додому". Головне, щоб потім не довелося зводити тату...

Вболівальник уклав договір з одним, що вони обидва зроблять татуювання на честь збірної Англії, якщо підопічні Гарета Саутгейта виграють турнір. Але після випитих кількох келихів пива під час півфіналу хлопець не витримав і пішов в тату-салон заздалегідь, пише dailystar.

"Я не наврочив команду, я змусив футбол повернутися додому". – вважає власник татуювання Льюїс Голден. – "Всі так говорили, але я впевнений, що це не наврочить команду".

Емоції фаната зрозумілі, адже їх команда як ніколи близька до перемоги на чемпіонаті Європи. Раніше за всю свою історію англійці ні разу не доходили до фіналу Євро. А зараз вони виступають в ролі фаворита фінального матчу проти Італії. Котирування букмекерів на перемогу Англії – 1.84, на перемогу Італії – 2.06.

Ми раніше писали що дівчинка плакала на трибунах "Вемблі" після вчинку футболіста збірної Англії. Півзахисник збірної Англії Мейсон Маунт після перемоги в півфіналі Євро-2020 над Данією довів до сліз юну вболівальницю, прорвавшись до неї на трибуну в Лондоні.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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