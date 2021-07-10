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Англия --
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В Англии опасаются срыва финала Евро-2020: кто может помешать матчу

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 11:11
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Матч между Англией и Италией на Уэмбли может стать целью атаки летающих муравьев. Ученые опасаются, что насекомые могут прилететь на стадион и сорвать финал Евро-2020
Финал Евро-2020 могут сорвать, но не болельщики
Финал Евро-2020 могут сорвать, но не болельщики / Фото: REUTERS

Финальный поединок Евро-2020 между Англией и Италией может быть сорван! Такие опасения высказывают в Англии. Но вы не поверите, кто может стать причиной остановки встречи.

Читайте также: Англичане делают тату в честь победы на Евро-2020 – еще до финала

Британская метеорологическая служба засекла миллионы летающих муравьев над некоторыми районами Лондона. При определенных условиях, насекомые могут оказаться на стадионе "Уэмбли" в день матча.

Кстати, на ЧМ-2014 поле в одном из матчей оккупировала саранча. Огромный кузнечик уселся на руку Хамесу Родригесу, когда он исполнял пенальти.

А на Евро-2016 посмотреть футбол вживую прилетели бабочки. Тогда кадры с рыдающим Криштиану Роналду и бабочками облетели весь мир.

Ранее мы писали, что для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс предупредил итальянских фанатов, чтобы они даже не пытались попасть на финальный матч Евро-2020 в Великобритании.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
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