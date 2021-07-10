Тренер Англії фанам: "Не освистуйте гімн Італії. Це тільки додасть їй сил"

Наставник англійської збірної Гарет Сайтгейт побоюється, як би фанати його команди своїм свистом на стадіоні Вемблі не запалили італійських гравців

Футболісти збірної Італії виконують гімн перед грою / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт перед недільним фіналом чемпіонату Європи проти Італії на лондонському стадіоні "Вемблі" звернувся до англійських уболівальників із проханням виявити повагу і не освистувати гімн суперника. Онлайн Італія – Англія доступний на нашому сайті.

"Для нас важливо, щоб уболівальники виявили повагу до суперника. Ми знаємо, що коли грали за межами Англії і хтось освистував наш гімн, то це лише додавало нам сили"

"Свист не допоможе нашій команді. Можна намагатися вивести суперника з рівноваги по ходу матчу, але також потрібно виявити повагу", – цитує Саутгейта Mirror

Раніше УЄФА ухвалила рішення з дисциплінарної справи за підсумками матчу 1/2 фіналу Євро-2020 Англія – Данія 2:1, в якому воротарю данців Касперу Шмейхелю світили в обличчя лазерною указкою під час пенальті Гаррі Кейна.

Шмейхель і фанати збірної Англії / Фото: Reuters, Twitter

Англійську футбольну асоціацію оштрафовали на 30 тисяч євро за використання фанатами лазерної указки, заворушення під час виконання національних гімнів і використання піротехнічних виробів.

Додамо, що тварини вже передбачили переможця фіналу Євро-2020. Сурікати з лондонського зоопарку, сибірський тигр з Красноярська і вісайські бородавчасті свині з Брістоля чекають на перемогу англійців.