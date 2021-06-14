"Уважаю Россию. Не смогу в нее плевать": Леонид Буряк о скандале с формой сборной Украины

Легендарный динамовец уважает как УАФ, так и Россию. А еще Буряк считает, что футбол – вне политики. И это – после пророссийского решения о нашей форме

Путин, форма сборной Украины и Буряк. Коллаж - "Сегодня"

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк, отвечая на вопрос российского ресурса Sport24 о новой форме украинской национальной команды, заявил, что с уважением относится к РФ.

Напомним, ранее по требованию России УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава!".

- Как вы реагировали на скандальные новости с формой сборной Украины?

- Все, что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола, – я с уважением отношусь, – заявил вначале бренд-амбассадор киевского Динамо, знаменитый в прошлом игрок и тренер киевского клуба украинец Леонид Буряк.

"Да, я думаю, что футбол вне политики, – продолжил уже в несколько ином ключе Леонид Иосифович. – У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов – я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь"

"Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное – пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь к решениям УАФ"

- Верите ли, что сборные Украины и России могут встретиться на этом Евро?

- Все может быть, но я об этом пока не думаю. Я думаю только о следующих матчах. Если это случится, то придет время, и мы все поговорим об этом, – сказал Буряк.

/ Фото: Facebook

Леонид Буряк / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Читайте также: "Героям слава!" спрятали на форме сборной Украины на Евро за новым символом

Ранее мы писали, что решение убрать "Героям слава!" с формы сборной Украины связано с финансовым влиянием России на Союз европейских футбольных ассоциаций. "Газпром" уже много лет является ключевым спонсором УЕФА.

Смотрите, как в новой форме Украина играла на Евро с Нидерландами