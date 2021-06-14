14 июня 37’
Шотландия 0
Чехия 0
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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"Уважаю Россию. Не смогу в нее плевать": Леонид Буряк о скандале с формой сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июня, 15:45
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Легендарный динамовец уважает как УАФ, так и Россию. А еще Буряк считает, что футбол – вне политики. И это – после пророссийского решения о нашей форме
Путин, форма сборной Украины и Буряк. Коллаж - "Сегодня"
Путин, форма сборной Украины и Буряк. Коллаж - "Сегодня"

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк, отвечая на вопрос российского ресурса Sport24 о новой форме украинской национальной команды, заявил, что с уважением относится к РФ.

Напомним, ранее по требованию России УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава!".

- Как вы реагировали на скандальные новости с формой сборной Украины?

- Все, что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола, – я с уважением отношусь, – заявил вначале бренд-амбассадор киевского Динамо, знаменитый в прошлом игрок и тренер киевского клуба украинец Леонид Буряк.

"Да, я думаю, что футбол вне политики, – продолжил уже в несколько ином ключе Леонид Иосифович. – У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов – я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь"

"Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное – пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь к решениям УАФ"

- Верите ли, что сборные Украины и России могут встретиться на этом Евро?

- Все может быть, но я об этом пока не думаю. Я думаю только о следующих матчах. Если это случится, то придет время, и мы все поговорим об этом, – сказал Буряк.

/ Фото: Facebook

Леонид Буряк
Леонид Буряк / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Читайте также: "Героям слава!" спрятали на форме сборной Украины на Евро за новым символом

Ранее мы писали, что решение убрать "Героям слава!" с формы сборной Украины связано с финансовым влиянием России на Союз европейских футбольных ассоциаций. "Газпром" уже много лет является ключевым спонсором УЕФА.

Смотрите, как в новой форме Украина играла на Евро с Нидерландами

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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