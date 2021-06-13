Еще один скандал на Евро-2020 с формой: отличился соперник Украины

Представители Греции выступили против использования термина "Македония" в названии Федерации футбола без слова "Северная". Ответ не заставил ждать

Форма сборной Северной Македонии / Фото: Twitter

Еще одна скандальная ситуация возникла с амуницией на чемпионате Европы. Напомним, на днях УЕФА требовал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины. Стороны достигли некоего компромисса: теперь эта надпись прикрыта другой нашивкой. Похожий конфликт возник с формой сборной Северной Македонии.

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Греческие чиновники и футбольная федерация Греции заметили, что на форме нашего соперника по группе нет слова "Северная" перед термином "Македония". И потребовали заменить футболки этой сборной, сообщил Балканский обозреватель.

Конфликт между двумя странами из-за названия бывшей югославской республики длился почти 30 лет. Лишь в начале 2019 года Македония официально сменила название на Северная Македония. В ответ греки, имевшие претензии, перестали препятствовать желанию балканской республики вступить в НАТО и Евросоюз. Теперь же нашелся новый повод для жалобы.

На жалобу греков отреагировало Министерство иностранных дел Северной Македонии. По его утверждению, название ФФМ не подлежит корректировке в соответствии с Преспанским соглашением, по которому между государствами республика изменила название.

"Федерация футбола Македонии – независимая некоммерческая организация, которая не получает государственных денег. Поэтому ФФМ не обязана корректировать название в соответствии с Преспанським соглашением ", – заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

В воскресенье в 19:00 сборная Северной Македонии дебютирует на Евро матчем с Австрией.

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