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Росія --
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Уельс --
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Україна --
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Данія --
Бельгія --
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Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
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Англія --
Шотландія --
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Угорщина --
Франція --
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Португалія --
Німеччина --
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Бельгія --
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Данія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
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Португалія --
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Ще один скандал на Євро-2020 з формою: відзначився суперник України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 червня, 13:41
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Представники Греції виступили проти використання терміну "Македонія" в назві Федерації футболу без слова "Північна". Відповідь не змусила чекати
/ Фото: Twitter

Ще одна скандальна ситуація виникла з амуніцією на чемпіонаті Європи. Нагадаємо, днями УЄФА вимагав прибрати "Героям слава" з форми збірної України. Сторони досягли якогось компромісу: тепер цей напис прикрито іншою нашивкою. Схожий конфлікт виник з формою збірної Північної Македонії.

Читайте також: онлайн Нідерланди – Україна.

Грецькі чиновники і футбольна федерація Греції помітили, що на формі нашого суперника по групі немає слова "Північна" перед терміном "Македонія". І зажадали замінити футболки цієї збірної, повідомив Балканський оглядач.

Конфлікт між двома країнами через назву колишньої югославської республіки тривав майже 30 років. Лише на початку 2019 року Македонія офіційно змінила назву на Північна Македонія. У відповідь греки, які мали претензії, перестали перешкоджати бажанням балканської республіки вступити в НАТО і Євросоюз. Тепер же знайшовся новий привід для скарги.

На скаргу греків відреагувало Міністерство закордонних справ Північної Македонії. За його твердженням, назва ФФМ не підлягає коригуванню відповідно до Преспанської угоди, за якою між державами республіка змінила назву.

"Федерація футболу Македонії – незалежна некомерційна організація, яка не отримує державних грошей. Тому ФФМ не зобов'язана коригувати назву відповідно до Преспанської угоди", – заявив глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі.

У неділю о 19:00 збірна Північної Македонії дебютує на Євро матчем з Австрією.

Вашій увазі – онлайн Англія – Хорватія.

Дивіться, як македонці зіграли внічию зі словенцями в товариському матчі:

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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