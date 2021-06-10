УЕФА объяснил, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона

То, что соответствовало всем требованиям Европейского футбольного союза, резко перестало им отвечать из-за озабоченности России – официальное заявление УЕФА

УЕФА удовлетворил озабоченность России / Фото: УАФ

В УЕФА объяснили, почему форма сборной Украины, еще пару дней назад соответствовавшая всем требованиям Европейского футбольного союза, вдруг оказалась вне закона.

Напомним, сегодня Европейский футбольный союз потребовал убрать с нее слоган "Героям слава!"

Главная причина новой позиции УЕФА – озабоченность России.

В УЕФА открыто это признали, заявив, что именно после того, как РФ ее проявила, Европейский футбольный союз более внимательно рассмотрел форму сборной Украины и пришел к выводу, что в сочетании со "Слава Украине!" слоган "Героям слава!" является "политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст", что уже нарушает регламент.

/ Фото: AFP

"После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины (речь о карте Украины). В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной"

Президент РФ Владимир Путин

"По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериями, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке"

Новая форма сборной Украины перед Евро-2020 / Фото: Reuters

"УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины"

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

"УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган "Героям слава", который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст"

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

"Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", – приводит полный текст разъяснения УЕФА Tribuna.com

Ранее мы писали, что "Героям слава!" еще может остаться на форме сборной: УАФ ведет переговоры с УЕФА.