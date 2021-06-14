"Поважаю Росію. Не зможу в неї плювати": Леонід Буряк про скандал з формою збірної України

Легендарний динамівець поважає як УАФ, так і Росію. А ще Буряк вважає, що футбол – поза політикою. І це – після проросійського рішення щодо нашої форми

Путін, форма збірної України і Буряк. Колаж - "Сьогодні"

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк, відповідаючи на запитання російського ресурсу Sport24 про нову форму української національної команди, заявив, що з повагою ставиться до РФ.

Нагадаємо, раніше на вимогу Росії УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава!".

- Як ви реагували на скандальні новини з формою збірної України?

- Все, що зроблено Павелком та Українською асоціацією футболу, – я з повагою ставлюся, – заявив спочатку бренд-амбасадор київського Динамо, знаменитий у минулому гравець і тренер київського клубу українець Леонід Буряк.

"Так, я гадаю, що футбол поза політикою, – продовжив вже в дещо іншому ключі Леонід Йосипович. – У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії. Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми і давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. Той же Черчесов – я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся"

"Я не зможу плювати в той бік, коли нас багато пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Тож я з повагою ставлюся, а решта – нехай політики розбираються. Але, звісно, я з повагою ставлюся до рішень УАФ"

- Чи вірите, що збірні України і Росії можуть зустрітися на цьому Євро?

- Усе може бути, але я про це поки не думаю. Я думаю тільки про наступні матчі. Якщо це станеться, то прийде час, і ми всі поговоримо про це, – сказав Буряк.

/ Фото: Facebook

Леонід Буряк / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

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Раніше ми писали, що рішення прибрати "Героям слава!" з форми збірної України пов'язане з фінансовим впливом Росії на Спілку європейських футбольних асоціацій. "Газпром" уже багато років є визначальним спонсором УЄФА.

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