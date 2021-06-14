14 червня 37’
Шотландія 0
Чехія 0
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

"Поважаю Росію. Не зможу в неї плювати": Леонід Буряк про скандал з формою збірної України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 15:45
Копіювати лінк
Легендарний динамівець поважає як УАФ, так і Росію. А ще Буряк вважає, що футбол – поза політикою. І це – після проросійського рішення щодо нашої форми
Путін, форма збірної України і Буряк. Колаж - "Сьогодні"
Путін, форма збірної України і Буряк. Колаж - "Сьогодні"

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк, відповідаючи на запитання російського ресурсу Sport24 про нову форму української національної команди, заявив, що з повагою ставиться до РФ.

Нагадаємо, раніше на вимогу Росії УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава!".

- Як ви реагували на скандальні новини з формою збірної України?

- Все, що зроблено Павелком та Українською асоціацією футболу, – я з повагою ставлюся, – заявив спочатку бренд-амбасадор київського Динамо, знаменитий у минулому гравець і тренер київського клубу українець Леонід Буряк.

"Так, я гадаю, що футбол поза політикою, – продовжив вже в дещо іншому ключі Леонід Йосипович. – У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії. Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми і давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. Я хочу говорити тільки про футбол. Той же Черчесов – я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся"

"Я не зможу плювати в той бік, коли нас багато пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Тож я з повагою ставлюся, а решта – нехай політики розбираються. Але, звісно, я з повагою ставлюся до рішень УАФ"

- Чи вірите, що збірні України і Росії можуть зустрітися на цьому Євро?

- Усе може бути, але я про це поки не думаю. Я думаю тільки про наступні матчі. Якщо це станеться, то прийде час, і ми всі поговоримо про це, – сказав Буряк.

/ Фото: Facebook

Леонід Буряк
Леонід Буряк / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Читайте також: "Героям слава!" сховали на формі збірної України на Євро за новим символом

Раніше ми писали, що рішення прибрати "Героям слава!" з форми збірної України пов'язане з фінансовим впливом Росії на Спілку європейських футбольних асоціацій. "Газпром" уже багато років є визначальним спонсором УЄФА.

Дивіться, як у новій формі Україна грала на Євро з Нідерландами

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:0 (37’)
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти