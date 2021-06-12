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Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины будут проверять перед каждым матчем

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 09:41
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Чиновники собираются осматривать футболки наших игроков перед выходом на поле. Пока что не уточняется, как будет проходить эта процедура
Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава"
Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава" / Фото: Сегодня

Приближается старт сборной Украины на чемпионате Европы. Вчера подопечные Андрея Шевченко перелетели из Бухареста в Амстердам, где в воскресенье встретятся с командой Нидерландов. И лишь в пятницу вечером прояснилась ситуация с окончательным видом футболки "сине-желтых". Как мы сообщали, "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины за новым символом.

Формально надпись, которой возмущаются в России, останется на амуниции украинцев. Однако она будет прикрыта новым элементом. Собственно, она и так находится на внутренней стороне футболки, теперь же ее нельзя будет увидеть.

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При этом, как пишет Спорт-экспресс, УЕФА будет проверять перед каждым матчем, закрыт ли слоган "Героям слава!". Будет ли делегат организации делать это в раздевалке, или же будет заглядывать за шиворот нашим парням непосредственно перед выходом на поле, пока что неизвестно. К тому же у кого-нибудь новая нашивка может случайно оторваться. Подождем развития событий по этой теме.

Вашему вниманию – расписание всех матчей Евро-2020.

Смотрите сюжет о неформальном общении с нидерландским дипломатом о футболе:

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