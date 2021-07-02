Украина против России на Евро-2020: Хацкевич отутюжил сборную РФ

Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич считает, что даже нечего сравнивать – Украина играет интересно, а Россия – сплошной примитивизм

Хацкевич сравнил Украину и Россию / Фото: Reuters

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, последним местом работы которого был волгоградский Ротор, сравнил выступление Украины и России на Евро-2020.

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"Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Плюс украинцы показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно", – приводит слова Хацкевича РИА Новости

Артем Довбик / Фото: Reuters

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

По мнению Хацкевича, у команды Андрея Шевченко неплохие шансы в субботнем четвертьфинале Евро с Англией в Риме.

"Конечно, за весь турнир накопилось какая-то усталость, но украинцы на протяжении игры со шведами показали, что в плане функционала они больших проблем не имеют. Что касается сборной Англии, то у них молодая команда, но не надо забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. Здесь шансы 50 на 50"

Стерлинг, Зинченко и трофей Евро-2020 / Фото: Reuters

"Андрей Шевченко прививает сборной игру первым номером. Во многих встречах Украина показывает, что хочет играть с мячом. Игра первым номером для украинцев – это не нововведение. У нее есть хороший подбор игроков, которые умеют работать с мячом и не хотят с ним расставаться", – добавил Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее экс-игрок Динамо объяснил, почему Украина круче РФ. "Российского футбола никогда не было", – заявил Анатолий Бышовец.

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