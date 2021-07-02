2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна проти Росії на Євро-2020: Хацкевич висміяв збірну РФ

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 08:35
Копіювати лінк
Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що навіть нічого порівнювати – Україна грає цікаво, а Росія – суцільний примітивізм
Хацкевич порівняв Україну и Росію
Хацкевич порівняв Україну и Росію / Фото: Reuters

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич, останнім місцем роботи якого був волгоградський Ротор, порівняв виступ України і Росії на Євро-2020.

Читайте також: У Росії вважають, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові

"Де українці, а де росіяни? Наразі порівнювати нічого. Збірна України дійшла до чвертьфіналу. Плюс українці показують гру, видно, що вони діють значно цікавіше. Збірній Росії потрібно змінювати структуру гри, тому що все видається дуже примітивним", – наводить слова Хацкевича РИА Новости

Артем Довбик
Артем Довбик / Фото: Reuters

Футболісти збірної Росії
Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

На думку Хацкевича, у команди Андрія Шевченка непогані шанси в суботньому чвертьфіналі Євро з Англією в Римі.

"Звісно, за весь турнір накопичилася певна втома, але українці впродовж гри зі шведами показали, що в контексті функціоналу вони великих проблем не мають. Що стосується збірної Англії, то у них молода команда, але не треба забувати, що і склад українців теж складається з молоді. Тут шанси 50 на 50"

Стерлінг, Зінченко і трофей Євро-2020
Стерлінг, Зінченко і трофей Євро-2020 / Фото: Reuters

"Андрій Шевченко прищеплює збірній гру першим номером. У багатьох зустрічах Україна показує, що хоче грати з м'ячем. Гра першим номером для українців – це не нововведення. У неї є хороший добір гравців, які вміють працювати з м'ячем і не хочуть з ним розлучатися" , – додав Хацкевич

Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Читайте також: Збірній України на Євро рекомендували розмовляти державною мовою

Раніше ексгравець Динамо пояснив, чому Україна крутіша за РФ. "Російського футболу ніколи не було", – заявив Анатолій Бишовець.

Дивіться, як Росія вилетіла з Євро, а Україна вийшла до 1/4 фіналу

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти