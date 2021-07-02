Україна проти Росії на Євро-2020: Хацкевич висміяв збірну РФ

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що навіть нічого порівнювати – Україна грає цікаво, а Росія – суцільний примітивізм

Хацкевич порівняв Україну и Росію / Фото: Reuters

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич, останнім місцем роботи якого був волгоградський Ротор, порівняв виступ України і Росії на Євро-2020.

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"Де українці, а де росіяни? Наразі порівнювати нічого. Збірна України дійшла до чвертьфіналу. Плюс українці показують гру, видно, що вони діють значно цікавіше. Збірній Росії потрібно змінювати структуру гри, тому що все видається дуже примітивним", – наводить слова Хацкевича РИА Новости

Артем Довбик / Фото: Reuters

Футболісти збірної Росії / Фото: Reuters

На думку Хацкевича, у команди Андрія Шевченка непогані шанси в суботньому чвертьфіналі Євро з Англією в Римі.

"Звісно, за весь турнір накопичилася певна втома, але українці впродовж гри зі шведами показали, що в контексті функціоналу вони великих проблем не мають. Що стосується збірної Англії, то у них молода команда, але не треба забувати, що і склад українців теж складається з молоді. Тут шанси 50 на 50"

Стерлінг, Зінченко і трофей Євро-2020 / Фото: Reuters

"Андрій Шевченко прищеплює збірній гру першим номером. У багатьох зустрічах Україна показує, що хоче грати з м'ячем. Гра першим номером для українців – це не нововведення. У неї є хороший добір гравців, які вміють працювати з м'ячем і не хочуть з ним розлучатися" , – додав Хацкевич

Олександр Хацкевич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше ексгравець Динамо пояснив, чому Україна крутіша за РФ. "Російського футболу ніколи не було", – заявив Анатолій Бишовець.

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