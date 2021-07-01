2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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Зубков возвращается в обойму сборной Украины на поле сборной Италии

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июля, 23:04
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Подопечные Андрея Шевченко тренируются на том же стадионе, где и несколькими днями ранее "Скуадра адзурра". Александр Зубков уже восстановился
Сборная Украины на тренировке, Безус, Довбик
Сборная Украины на тренировке, Безус, Довбик / Фото: УАФ

Украинская футбольная сборная сегодня тренировалась в Риме. Вечернее занятие наши провели на поле центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, где ранее базировалась сборная Италии. Как известно, из 26 футболистов в обойме тренеров осталось 24 после травм Дениса Попова и Артема Беседина. А вот Александр Зубков наконец-то восстановился, о чем сообщил официальный сайт УАФ. Вингер Ференцвароша завершил индивидуальные тренировки и с пятницы вливается в общую группу.

Тем временем Малиновский не боится сборной Англии и знает, как ее обыграть.

Наш тренерский штаб на тактическом занятии разобрал матч со шведами с прицелом на следующий поединок против англичан. А когда к полю пустили журналистов, то среди них оказалось немало британцев, главными "подопечными" которых стали Роман Яремчук и Руслан Малиновский.

Читайте, что сказал Яремчук о матче против Англии: наш финал и наш шанс.

Завтра в 18:45 по киевскому времени Андрей Шевченко и Александр Зинченко проведут пресс-конференцию, после чего наша сборная потренируется на "Стадио Олимпико", где в субботу сразится с англичанами.

Узнайте, что говорил отец Довбика об украинском языке и переходе в чемпионат России.

Смотрите лучшие моменты матчей 1/8 финала и их обсуждение:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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