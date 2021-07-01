"Российского футбола никогда не было": экс-игрок Динамо объяснил почему Украина круче соседей

Известный тренер, олимпийский чемпион Сеула-1988, Анатолий Бышовец назвал сильные стороны украинской сборной на чемпионате Европы

Анатолий Бышовец был хорошим футболистом и тренером

Бывший игрок киевского Динамо, который в качестве тренера становился олимпийским чемпионом со сборной СССР, Анатолий Бышовец прокомментировал выступление Украины на Евро-2020.

Читайте также: 58-летний ветеран: "Даже со мной в составе Англия бы обыграла Украину"

"Говоря об Украине на чемпионате Европы, хочу сказать, что выигрывает команда не только, которая отличается умением, звездами или выбранной тактикой. Есть и другой важный критерий – психологическая устойчивость. И мы видим, как команды, такие как Украина, Венгрия, Чехия, Швейцария, демонстрируют способность бороться и играть на пределе своих возможностей. Причем, эта жесткость порой заканчивается и серьезными травмами, что мы увидели в составе той же Украины. Настрой и дух украинской сборной чувствовался еще во время исполнения гимнов. И в итоге они добились успеха в равной игре, я бы сказал, что у шведов тоже были шансы победить, – заявил Бышовец в интервью сайту "ТНВ". – Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах".

Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Олег Кузнецов предсказывает Украине победу над Англией в серии пенальти.

Смотрите, как Украина обыграла Швецию: