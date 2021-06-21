Украина – Австрия: отвечаем на главные вопросы о битве за плей-офф

Сборная Украины встречается с Австрией в третьем туре группового этапа Евро-2020. Сможем ли мы впервые в истории пробиться в плей-офф Евро? Смотреть онлайн Украина – Австрия и обсуждать игру вместе с нами можно на нашем сайте. Отвечаем на главные вопросы перед матчем.
Какие расклады в группе
Сборная Нидерландов гарантировала себе место в плей-офф, а команда Северной Македонии точно покинет турнир после группового этапа. Интрига лишь в том, кто из сегодняшних соперников, Украина или Австрия, обеспечит себе место в 1/8 финала, заняв второе место в группе.
Чтобы остаться на второй позиции, сборной Украины достаточно не проиграть – нас устраивает победа и ничья. При таком варианте в 1/8 наш уже ждет Италия (матч 26 июня в Лондоне).
Ничья почти наверняка выводит Австрию в плей-офф с третьего места.
А вот для проигравшей сегодня команды все будет зависеть от результатов в других группах. Можно пройти дальше и с тремя очками.
Где смотреть трансляцию
Матч начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
Где смотреть матч Украина – Австрия:
- "Футбол 2", live
- "Украина", live
- Мультимедийный онлайн на segodnya.ua
- Стрим на YouTube канале ТуМатч (обсуждаем игру!)
- OLL.TV (в подписке)
- "Футбол 3", вторник, 08:10 (повтор)
- "Футбол 2", вторник, 11:10 (повтор)
- "Футбол 1", вторник, 18:10 (повтор)
- "Футбол 1", среда, 08:10 (повтор)
- "Футбол 3", среда, 11:40 (повтор)
Прогноз футбольного комментатора
Анонс и прогноз матча Украина – Австрия от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова:
После поражения от Нидерландов (2:3) и победы над Северной Македонией (2:1) наша главная команда страны идет на втором месте, дающем путевку в плей-офф турнира. Австрийцы обыграли балканцев (3:1) и уступили "оранье" (0:2).
И у них, и у нас – нулевая разница забитых и пропущенных, но мы превосходим соперника, благодаря тому, что забили на гол больше. То есть в случае ничьей с австрийцами мы напрямую выходим в 1/8, где, как уже известно, встретимся на "Уэмбли" со сборной Италии.
Сборная Австрии при таком раскладе с большой долей вероятности также квалифицируется в следующий раунд с третьего места. Поражение одной из команд оставит шансы на плей-офф, но все же будет риск оказаться вне игры. Поэтому команде Андрея Шевченко важно не проиграть.
Очень сложный для прогноза поединок. По логике, наша главная команда страны не должна проиграть. Больше склоняюсь к ничьей – 1:1, но надеюсь на победу 2:1.
Прогноз букмекеров
Обе команды устраивает ничья, и шансы такого исхода наиболее высоки – 47% (коэффициент 2.06). Вероятность победы сборной Украины – 27% (коэф. 3.60), победы сборной Австрии – 26% (коэф. 3.83).
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Что дальше
- Если Украина не проиграет сегодня, то впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала наша команда сразится с грозной Италией 26 июня в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Если Украина проиграет, но войдет в число лучших четырех команд, занявших третье место в своей группе, то возможные такие варианты:
- 28 июня матч с победителем группы F (Франция, Германия или Португалия)
- 29 июня матч с победителем группы Е (Швеция, Словакия или Испания)
- Если Украина проиграет и не попадет в число лучших третьих мест – то она покинет турнир.
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