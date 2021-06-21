21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина – Австрия: отвечаем на главные вопросы о битве за плей-офф

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 17:53
Копировать ссылку
Что нужно знать о поединке нашей национальной команды: трансляции, прогнозы, расклады в группе и сценарии для всех вариантов исхода матча

Сборная Украины встречается с Австрией в третьем туре группового этапа Евро-2020. Сможем ли мы впервые в истории пробиться в плей-офф Евро? Смотреть онлайн Украина – Австрия и обсуждать игру вместе с нами можно на нашем сайте. Отвечаем на главные вопросы перед матчем.

Какие расклады в группе

Сборная Нидерландов гарантировала себе место в плей-офф, а команда Северной Македонии точно покинет турнир после группового этапа. Интрига лишь в том, кто из сегодняшних соперников, Украина или Австрия, обеспечит себе место в 1/8 финала, заняв второе место в группе.

Чтобы остаться на второй позиции, сборной Украины достаточно не проиграть – нас устраивает победа и ничья. При таком варианте в 1/8 наш уже ждет Италия (матч 26 июня в Лондоне).

Ничья почти наверняка выводит Австрию в плей-офф с третьего места.

А вот для проигравшей сегодня команды все будет зависеть от результатов в других группах. Можно пройти дальше и с тремя очками.

Где смотреть трансляцию

Матч начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Украина – Австрия:

Прогноз футбольного комментатора

Анонс и прогноз матча Украина – Австрия от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

После поражения от Нидерландов (2:3) и победы над Северной Македонией (2:1) наша главная команда страны идет на втором месте, дающем путевку в плей-офф турнира. Австрийцы обыграли балканцев (3:1) и уступили "оранье" (0:2).

И у них, и у нас – нулевая разница забитых и пропущенных, но мы превосходим соперника, благодаря тому, что забили на гол больше. То есть в случае ничьей с австрийцами мы напрямую выходим в 1/8, где, как уже известно, встретимся на "Уэмбли" со сборной Италии.

Сборная Австрии при таком раскладе с большой долей вероятности также квалифицируется в следующий раунд с третьего места. Поражение одной из команд оставит шансы на плей-офф, но все же будет риск оказаться вне игры. Поэтому команде Андрея Шевченко важно не проиграть.

Очень сложный для прогноза поединок. По логике, наша главная команда страны не должна проиграть. Больше склоняюсь к ничьей – 1:1, но надеюсь на победу 2:1.

Прогноз букмекеров

Обе команды устраивает ничья, и шансы такого исхода наиболее высоки – 47% (коэффициент 2.06). Вероятность победы сборной Украины – 27% (коэф. 3.60), победы сборной Австрии – 26% (коэф. 3.83).

Читайте также: Интересные ставки на матч Украина – Австрия

Что дальше

  • Если Украина не проиграет сегодня, то впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала наша команда сразится с грозной Италией 26 июня в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
  • Если Украина проиграет, но войдет в число лучших четырех команд, занявших третье место в своей группе, то возможные такие варианты:
  1. 28 июня матч с победителем группы F (Франция, Германия или Португалия)
  2. 29 июня матч с победителем группы Е (Швеция, Словакия или Испания)
  • Если Украина проиграет и не попадет в число лучших третьих мест – то она покинет турнир.

Читайте также: Почему Украине нужно попасть на Италию, которую на Евро-2020 все боятся

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять