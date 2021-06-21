Украина – Австрия: отвечаем на главные вопросы о битве за плей-офф

Что нужно знать о поединке нашей национальной команды: трансляции, прогнозы, расклады в группе и сценарии для всех вариантов исхода матча

Сборная Украины встречается с Австрией в третьем туре группового этапа Евро-2020. Сможем ли мы впервые в истории пробиться в плей-офф Евро? Смотреть онлайн Украина – Австрия и обсуждать игру вместе с нами можно на нашем сайте. Отвечаем на главные вопросы перед матчем.

Какие расклады в группе

Сборная Нидерландов гарантировала себе место в плей-офф, а команда Северной Македонии точно покинет турнир после группового этапа. Интрига лишь в том, кто из сегодняшних соперников, Украина или Австрия, обеспечит себе место в 1/8 финала, заняв второе место в группе.

Чтобы остаться на второй позиции, сборной Украины достаточно не проиграть – нас устраивает победа и ничья. При таком варианте в 1/8 наш уже ждет Италия (матч 26 июня в Лондоне).

Ничья почти наверняка выводит Австрию в плей-офф с третьего места.

А вот для проигравшей сегодня команды все будет зависеть от результатов в других группах. Можно пройти дальше и с тремя очками.

Где смотреть трансляцию

Матч начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Украина – Австрия:

Прогноз футбольного комментатора

Анонс и прогноз матча Украина – Австрия от известного футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

После поражения от Нидерландов (2:3) и победы над Северной Македонией (2:1) наша главная команда страны идет на втором месте, дающем путевку в плей-офф турнира. Австрийцы обыграли балканцев (3:1) и уступили "оранье" (0:2).

И у них, и у нас – нулевая разница забитых и пропущенных, но мы превосходим соперника, благодаря тому, что забили на гол больше. То есть в случае ничьей с австрийцами мы напрямую выходим в 1/8, где, как уже известно, встретимся на "Уэмбли" со сборной Италии.

Сборная Австрии при таком раскладе с большой долей вероятности также квалифицируется в следующий раунд с третьего места. Поражение одной из команд оставит шансы на плей-офф, но все же будет риск оказаться вне игры. Поэтому команде Андрея Шевченко важно не проиграть.

Очень сложный для прогноза поединок. По логике, наша главная команда страны не должна проиграть. Больше склоняюсь к ничьей – 1:1, но надеюсь на победу 2:1.

Прогноз букмекеров

Обе команды устраивает ничья, и шансы такого исхода наиболее высоки – 47% (коэффициент 2.06). Вероятность победы сборной Украины – 27% (коэф. 3.60), победы сборной Австрии – 26% (коэф. 3.83).

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Что дальше

Если Украина не проиграет сегодня, то впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала наша команда сразится с грозной Италией 26 июня в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Если Украина проиграет, но войдет в число лучших четырех команд, занявших третье место в своей группе, то возможные такие варианты:

28 июня матч с победителем группы F (Франция, Германия или Португалия) 29 июня матч с победителем группы Е (Швеция, Словакия или Испания)

Если Украина проиграет и не попадет в число лучших третьих мест – то она покинет турнир.

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