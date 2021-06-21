21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина не должна проиграть: прогноз комментатора на решающий матч Евро

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
21 июня, 12:19
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Кирилл Круторогов больше склоняется в ничьей 1:1 или победе сборной Украины со счетом 2:1 – прогноз и котировки
Прогноз на матч Украина - Австрия на Евро-2020
Прогноз на матч Украина - Австрия на Евро-2020

Сегодня – важнейший поединок для сборной Украины на этом чемпионате Европы. Матч Украина – Австрия определит, пробьется ли команда Андрея Шевченко в плей-офф турнира.

Украина – Австрия

21 июня, понедельник, в 19:00, канал Украина
Где смотреть матч Украина – Австрия

После поражения от Нидерландов (2:3) и победы над Северной Македонией (2:1) наша главная команда страны идет на втором месте, дающем путевку в плей-офф турнира. Австрийцы обыграли балканцев (3:1) и уступили "оранье" (0:2).

РАСКЛАДЫ. И у них, и у нас – нулевая разница забитых и пропущенных, но мы превосходим соперника, благодаря тому, что забили на гол больше. То есть в случае ничьей с австрийцами мы напрямую выходим в 1/8, где, как уже известно, встретимся на "Уэмбли" со сборной Италии.

Сборная Австрии при таком раскладе с большой долей вероятности также квалифицируется в следующий раунд с третьего места. Поражение одной из команд оставит шансы на плей-офф, но все же будет риск оказаться вне игры. Поэтому команде Андрея Шевченко важно не проиграть.

КАДРЫ. Не помогут сборной Украины Александр Зубков и Денис Попов. У австрийцев отбыл дисквалификацию Марко Арнаутович и, по информации их прессы, выйдет в стартовом составе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ. Наша история противостояний со сборной Австрии совсем небогата. Мы встречались с ними лишь дважды, и оба раза в товарищеских матчах, обменявшись победами – осенью 2011-го побеждали "желто-синие" (2:1), летом 2012-го – "красно-белые" (3:2). С тех пор за нашу сборную продолжает выступать Андрей Ярмоленко, а за соперника – автор дубля Арнаутович и Давид Алаба.

ПРОГНОЗ. Очень сложный для прогноза поединок. По логике, наша главная команда страны не должна проиграть. Больше склоняюсь к ничьей – 1:1, но надеюсь на победу 2:1.

Котировки FAVBET:

  • ничья – коэффициент 2.06
  • ничья со счетом 1:1 – коэффициент 4.20
  • победа Украины – коэффициент 3.55
  • победа Украины со счетом 2:1 – коэффициент 12.0

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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Вторник, 22 июня
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