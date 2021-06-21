Україна не повинна програти: прогноз коментатора на вирішальний матч Євро

Кирило Круторогов більше схиляється в нічиєї 1:1 або перемоги збірної України з рахунком 2:1 – прогноз і котирування

Прогноз на матч Україна - Австрія на Євро-2020

Сьогодні – найважливіший поєдинок для збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Матч Україна – Австрія визначить, чи проб'ється команда Андрія Шевченка в плей-офф турніру.

Україна – Австрія

21 червня, понеділок, о 19:00, канал Україна

Де дивитися матч Україна – Австрія

Після поразки від Нідерландів (2:3) і перемоги над Північною Македонією (2:1) наша головна команда країни йде на другому місці, що дає путівку в плей-офф турніру. Австрійці обіграли балканців (3:1) і поступилися "ораньє" (0:2).

РОЗКЛАДИ. І у них, і у нас – нульова різниця забитих і пропущених, але ми попереду суперника, завдяки тому, що забили на гол більше. Тобто в разі нічиєї з австрійцями ми безпосередньо виходимо в 1/8, де, як уже відомо, зустрінемося на "Уемблі" зі збірною Італії.

Збірна Австрії при такому розкладі з великою ймовірностю також кваліфікується в наступний раунд з третього місця. Поразка однієї з команд залишить шанси на плей-офф, але все ж буде ризик опинитися поза грою. Тому команді Андрія Шевченка важливо не програти.

КАДРИ. Не допоможуть збірній України Олександр Зубков і Денис Попов. У австрійців відбув дискваліфікацію Марко Арнаутович і, за інформацією їх преси, вийде в стартовому складі.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ. Наша історія протистоянь зі збірною Австрії зовсім небагата. Ми зустрічалися з ними лише двічі, і обидва рази в товариських матчах, обмінявшись перемогами – восени 2011-го перемагали "жовто-сині" (2:1), влітку 2012-го – "червоно-білі" (3:2). З тих часів за нашу збірну продовжує виступати Андрій Ярмоленко, а за суперника – автор дубля Арнаутович і Давід Алаба.

ПРОГНОЗ. Дуже складний для прогнозу поєдинок. За логікою, наша головна команда не повинна програти. Більше схиляюся до нічиєї – 1:1, але сподіваюся на перемогу 2:1.

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