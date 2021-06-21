21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна не повинна програти: прогноз коментатора на вирішальний матч Євро

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
21 червня, 12:19
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Кирило Круторогов більше схиляється в нічиєї 1:1 або перемоги збірної України з рахунком 2:1 – прогноз і котирування
Прогноз на матч Україна - Австрія на Євро-2020
Прогноз на матч Україна - Австрія на Євро-2020

Сьогодні – найважливіший поєдинок для збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Матч Україна – Австрія визначить, чи проб'ється команда Андрія Шевченка в плей-офф турніру.

Україна – Австрія

21 червня, понеділок, о 19:00, канал Україна
Де дивитися матч Україна – Австрія

Після поразки від Нідерландів (2:3) і перемоги над Північною Македонією (2:1) наша головна команда країни йде на другому місці, що дає путівку в плей-офф турніру. Австрійці обіграли балканців (3:1) і поступилися "ораньє" (0:2).

РОЗКЛАДИ. І у них, і у нас – нульова різниця забитих і пропущених, але ми попереду суперника, завдяки тому, що забили на гол більше. Тобто в разі нічиєї з австрійцями ми безпосередньо виходимо в 1/8, де, як уже відомо, зустрінемося на "Уемблі" зі збірною Італії.

Збірна Австрії при такому розкладі з великою ймовірностю також кваліфікується в наступний раунд з третього місця. Поразка однієї з команд залишить шанси на плей-офф, але все ж буде ризик опинитися поза грою. Тому команді Андрія Шевченка важливо не програти.

КАДРИ. Не допоможуть збірній України Олександр Зубков і Денис Попов. У австрійців відбув дискваліфікацію Марко Арнаутович і, за інформацією їх преси, вийде в стартовому складі.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ. Наша історія протистоянь зі збірною Австрії зовсім небагата. Ми зустрічалися з ними лише двічі, і обидва рази в товариських матчах, обмінявшись перемогами – восени 2011-го перемагали "жовто-сині" (2:1), влітку 2012-го – "червоно-білі" (3:2). З тих часів за нашу збірну продовжує виступати Андрій Ярмоленко, а за суперника – автор дубля Арнаутович і Давід Алаба.

ПРОГНОЗ. Дуже складний для прогнозу поєдинок. За логікою, наша головна команда не повинна програти. Більше схиляюся до нічиєї – 1:1, але сподіваюся на перемогу 2:1.

Котирування FAVBET:

  • нічия – коефіцієнт 2.06
  • нічия з рахунком 1:1 – коефіцієнт 4.20
  • перемога України – коефіцієнт 3.55
  • перемога України з рахунком 2:1 – коефіцієнт 12.0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Понеділок, 21 червня
19:00
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