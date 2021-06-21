Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф

Список трансляцій вирішального матчу Україна в групі Євро-2020 проти Австрії. Поєдинок покажуть на ТБ і в інтернеті. Україні достатньо нічиєї, щоб вийти з групи з другого місця

Де дивитися матч Євро-2020 Україна - Австрія / Фото: Reuters

Сьогодні в Бухаресті на Національному стадіоні збірна України проведе вирішальний матч за вихід з групи Євро-2020 проти команди Австрії. Матч розпочнеться о 19:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Трансляція Україна – Австрія також доступна на нашому сайті.

Де дивитися матч Україна – Австрія:

Після двох турів Україна має в своєму активі три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає свого сьогоднішнього суперника за забитими м'ячами. Це означає, що Україну в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Додамо, що навіть в разі перемоги і поразки Нідерландів у паралельному матчі українці вище другого місця піднятися не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.

Букмекери вважають, що матч завершиться нічиєю – 2.06. Коефіцієнт на перемогу України становить 3.45, на перемогу Австрії – 3.90.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч проти Австрії. Сьогодні точно не зможуть зіграти Денис Попов, Олександр Зубков і Роман Безус:

Заявка збірної України на матч з Австрією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.