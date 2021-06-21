21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 11:17
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Список трансляцій вирішального матчу Україна в групі Євро-2020 проти Австрії. Поєдинок покажуть на ТБ і в інтернеті. Україні достатньо нічиєї, щоб вийти з групи з другого місця
Де дивитися матч Євро-2020 Україна - Австрія
Де дивитися матч Євро-2020 Україна - Австрія / Фото: Reuters

Сьогодні в Бухаресті на Національному стадіоні збірна України проведе вирішальний матч за вихід з групи Євро-2020 проти команди Австрії. Матч розпочнеться о 19:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Трансляція Україна – Австрія також доступна на нашому сайті.

Де дивитися матч Україна – Австрія:

  • "Футбол 2", live
  • "Україна", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 3", вівторок, 8:10 (повтор)
  • "Футбол 2", вівторок, 11:10 (повтор)
  • "Футбол 1", вівторок, 18:10 (повтор)
  • "Футбол 1", середа, 8:10 (повтор)
  • "Футбол 3", середа, 11:40 (повтор)

Після двох турів Україна має в своєму активі три бали, стільки ж і у Австрії, але наша команда випереджає свого сьогоднішнього суперника за забитими м'ячами. Це означає, що Україну в матчі проти Австрії влаштує навіть нічия. Додамо, що навіть в разі перемоги і поразки Нідерландів у паралельному матчі українці вище другого місця піднятися не зможуть. Раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Букмекери вважають, що матч завершиться нічиєю – 2.06. Коефіцієнт на перемогу України становить 3.45, на перемогу Австрії – 3.90.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч проти Австрії. Сьогодні точно не зможуть зіграти Денис Попов, Олександр Зубков і Роман Безус:

Заявка збірної України на матч з Австрією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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