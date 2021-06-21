Україна – Австрія: відповідаємо на головні питання про битву за плей-офф

Збірна України зустрічається з Австрією в третьому турі групового етапу Євро-2020. Чи зможемо ми вперше в історії пробитися в плей-офф Євро? Дивитися онлайн Україна – Австрія і обговорювати гру разом з нами можна на нашому сайті. Відповідаємо на головні питання перед матчем.
Які розклади в групі
Збірна Нідерландів гарантувала собі місце в плей-офф, а команда Північної Македонії точно покине турнір після групового етапу. Інтрига лише в тому, хто з сьогоднішніх суперників, Україна або Австрія, забезпечить собі місце в 1/8 фіналу, посівши друге місце в групі.
Щоб залишитися на другій позиції, збірній України достатньо не програти – нас влаштовує перемога і нічия. При такому варіанті в 1/8 наш уже чекає Італія (матч 26 червня в Лондоні).
Нічия майже напевно виводить Австрію в плей-офф з третього місця.
А ось для команди, що сьогодні програє, все буде залежати від результатів в інших групах. Можна пройти далі і з трьома очками.
Де дивитися трансляцію
Матч розпочнеться о 19:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.
Де дивитися матч Україна – Австрія:
- "Футбол 2", live
- "Україна", live
- Мультимедійний онлайн на.segodnya.ua
- Стрім на YouTube каналі ТуМатч (обговорюємо гру!)
- OLL.TV (в підписці)
- "Футбол 3", вівторок, 8:10 (повтор)
- "Футбол 2", вівторок, 11:10 (повтор)
- "Футбол 1", вівторок, 18:10 (повтор)
- "Футбол 1", середа, 8:10 (повтор)
- "Футбол 3", середа, 11:40 (повтор)
Прогноз футбольного коментатора
Анонс та прогноз матчу Україна – Австрія від відомого футбольного коментатора Кирила Круторогова:
Після поразки від Нідерландів (2:3) і перемоги над Північною Македонією (2:1) наша головна команда йде на другому місці, що дає путівку в плей-офф турніру. Австрійці обіграли балканців (3:1) і поступилися "ораньє" (0:2).
І у них, і у нас – нульова різниця забитих і пропущених, але ми випереджаємо суперника завдяки тому, що забили на гол більше. Тобто в разі нічиєї з австрійцями ми безпосередньо виходимо в 1/8, де, як уже відомо, зустрінемося на "Уемблі" зі збірною Італії.
Збірна Австрії при такому розкладі з великою ймовірністю також кваліфікується в наступний раунд з третього місця. Поразка однієї з команд залишить шанси на плей-офф, але все ж буде ризик опинитися поза грою. Тому команді Андрія Шевченка важливо не програти.
Дуже складний для прогнозу поєдинок. За логікою, наша головна команда не повинна програти. Більше схиляюся до нічиєї – 1:1, але сподіваюся на перемогу 2:1.
Прогноз букмекерів
Обидві команди влаштовує нічия, і шанси такого результату найбільш високі – 47% (коефіцієнт 2.06). Імовірність перемоги збірної України – 27% (коеф. 3.60), перемоги збірної Австрії – 26% (коеф. 3.83).
Читайте також: Цікаві ставки на матч Україна – Австрія
Що далі
- Якщо Україна не програє сьогодні, то вперше зіграє в плей-офф чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу наша команда битиметься з грізною Італією 26 червня в 22.00 на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.
- Якщо Україна програє, але увійде в число кращих чотирьох команд, що зайняли третє місце в своїй групі, то можливі такі варіанти:
- 28 червня матч з переможцем групи F (Франція, Німеччина чи Португалія)
- 29 червня матч з переможцем групи Е (Швеція, Словаччина чи Іспанія)
- Якщо Україна програє і не потрапить в число кращих третіх місць – то вона покине турнір.
Читайте також: Чому Україні потрібно потрапити на Італію, яку на Євро-2020 все бояться