21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна – Австрія: відповідаємо на головні питання про битву за плей-офф

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 17:53
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Що потрібно знати про поєдинок нашої національної команди: трансляції, прогнози, розклади в групі і сценарії для всіх варіантів результату матчу

Збірна України зустрічається з Австрією в третьому турі групового етапу Євро-2020. Чи зможемо ми вперше в історії пробитися в плей-офф Євро? Дивитися онлайн Україна – Австрія і обговорювати гру разом з нами можна на нашому сайті. Відповідаємо на головні питання перед матчем.

Які розклади в групі

Збірна Нідерландів гарантувала собі місце в плей-офф, а команда Північної Македонії точно покине турнір після групового етапу. Інтрига лише в тому, хто з сьогоднішніх суперників, Україна або Австрія, забезпечить собі місце в 1/8 фіналу, посівши друге місце в групі.

Щоб залишитися на другій позиції, збірній України достатньо не програти – нас влаштовує перемога і нічия. При такому варіанті в 1/8 наш уже чекає Італія (матч 26 червня в Лондоні).

Нічия майже напевно виводить Австрію в плей-офф з третього місця.

А ось для команди, що сьогодні програє, все буде залежати від результатів в інших групах. Можна пройти далі і з трьома очками.

Де дивитися трансляцію

Матч розпочнеться о 19:00 і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися матч Україна – Австрія:

Прогноз футбольного коментатора

Анонс та прогноз матчу Україна – Австрія від відомого футбольного коментатора Кирила Круторогова:

Після поразки від Нідерландів (2:3) і перемоги над Північною Македонією (2:1) наша головна команда йде на другому місці, що дає путівку в плей-офф турніру. Австрійці обіграли балканців (3:1) і поступилися "ораньє" (0:2).

І у них, і у нас – нульова різниця забитих і пропущених, але ми випереджаємо суперника завдяки тому, що забили на гол більше. Тобто в разі нічиєї з австрійцями ми безпосередньо виходимо в 1/8, де, як уже відомо, зустрінемося на "Уемблі" зі збірною Італії.

Збірна Австрії при такому розкладі з великою ймовірністю також кваліфікується в наступний раунд з третього місця. Поразка однієї з команд залишить шанси на плей-офф, але все ж буде ризик опинитися поза грою. Тому команді Андрія Шевченка важливо не програти.

Дуже складний для прогнозу поєдинок. За логікою, наша головна команда не повинна програти. Більше схиляюся до нічиєї – 1:1, але сподіваюся на перемогу 2:1.

Прогноз букмекерів

Обидві команди влаштовує нічия, і шанси такого результату найбільш високі – 47% (коефіцієнт 2.06). Імовірність перемоги збірної України – 27% (коеф. 3.60), перемоги збірної Австрії – 26% (коеф. 3.83).

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Що далі

  • Якщо Україна не програє сьогодні, то вперше зіграє в плей-офф чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу наша команда битиметься з грізною Італією 26 червня в 22.00 на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.
  • Якщо Україна програє, але увійде в число кращих чотирьох команд, що зайняли третє місце в своїй групі, то можливі такі варіанти:
  1. 28 червня матч з переможцем групи F (Франція, Німеччина чи Португалія)
  2. 29 червня матч з переможцем групи Е (Швеція, Словаччина чи Іспанія)
  • Якщо Україна програє і не потрапить в число кращих третіх місць – то вона покине турнір.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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