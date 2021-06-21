21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Під час матчу Україна – Австрія висока ймовірність появи медичної бригади на полі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 14:48
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Намагаємося спрогнозувати події вирішального матчу за вихід в плей-офф Євро-2020 по котируваннях букмекерів
Цікаві котирування на матч Євро-2020 Україна - Австрія
Цікаві котирування на матч Євро-2020 Україна - Австрія

Сьогодні вся країна буде вболівати за збірну України! Нашій команді достатньо не програти Австрії, щоб гарантувати собі місце в плей-офф Євро-2020. Дивитися матч Україна – Австрія можна на нашому сайті у вигляді мультимедійної трансляції (фото, відео, коментарі).

Обидві команди влаштовує нічия, і шанси такого результату найбільш високі – 47% (коефіцієнт 2.06). Імовірність перемоги збірної України – 27% (коеф. 3.60), перемоги збірної Австрії – 26% (коеф. 3.83).

Читайте також: Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід в плей-офф

Цікаво, що по котируваннях букмекерської контори FAVBET можна спрогнозувати розвиток поєдинку.

  • Збірна України буде менше контролювати м'яч. Не більше 45,5% ігрового часу "снаряд" буде під контролем команди Шевченко, коефіцієнт на це – 1.72.
  • При цьому перший удар в площину воріт завдасть Україна – коефіцієнт 1.82 (на Австрію – 1.93)
  • Перше порушення правил буде з боку гравця збірної Австрії – з ймовірністю в 57%
  • З ймовірністю у 68% в сьогоднішньому поєдинку не буде пенальті (коефіцієнт 1.37)
  • Перший гол в матчі буде забито ударом ногою – коефіцієнт 1.57
  • Порядок настання подій: жовта картка – гол – перерва – заміна
  • Головний арбітр матчу особисто буде переглядати відеоповтор системи VAR – коефіцієнт 2.80 (ймовірність – 32%)
  • З ймовірністю у 45% буде забитий гол з-за меж штрафного майданчика (коеф. 2.00). З такою ж ймовірністю ми побачимо удар в штангу або перекладину.
  • Імовірність появи медичної бригади на матчі – 81%! Коефіцієнт на це – всього 1,12.

Стрім матчу Україна – Австрія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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