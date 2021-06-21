Під час матчу Україна – Австрія висока ймовірність появи медичної бригади на полі

Намагаємося спрогнозувати події вирішального матчу за вихід в плей-офф Євро-2020 по котируваннях букмекерів

Цікаві котирування на матч Євро-2020 Україна - Австрія

Сьогодні вся країна буде вболівати за збірну України! Нашій команді достатньо не програти Австрії, щоб гарантувати собі місце в плей-офф Євро-2020. Дивитися матч Україна – Австрія можна на нашому сайті у вигляді мультимедійної трансляції (фото, відео, коментарі).

Обидві команди влаштовує нічия, і шанси такого результату найбільш високі – 47% (коефіцієнт 2.06). Імовірність перемоги збірної України – 27% (коеф. 3.60), перемоги збірної Австрії – 26% (коеф. 3.83).

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Цікаво, що по котируваннях букмекерської контори FAVBET можна спрогнозувати розвиток поєдинку.

Збірна України буде менше контролювати м'яч. Не більше 45,5% ігрового часу "снаряд" буде під контролем команди Шевченко, коефіцієнт на це – 1.72.

При цьому перший удар в площину воріт завдасть Україна – коефіцієнт 1.82 (на Австрію – 1.93)

Перше порушення правил буде з боку гравця збірної Австрії – з ймовірністю в 57%

З ймовірністю у 68% в сьогоднішньому поєдинку не буде пенальті (коефіцієнт 1.37)

Перший гол в матчі буде забито ударом ногою – коефіцієнт 1.57

Порядок настання подій: жовта картка – гол – перерва – заміна

Головний арбітр матчу особисто буде переглядати відеоповтор системи VAR – коефіцієнт 2.80 (ймовірність – 32%)

З ймовірністю у 45% буде забитий гол з-за меж штрафного майданчика (коеф. 2.00). З такою ж ймовірністю ми побачимо удар в штангу або перекладину.

Імовірність появи медичної бригади на матчі – 81%! Коефіцієнт на це – всього 1,12.

Стрім матчу Україна – Австрія: