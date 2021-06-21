Во время матча Украина – Австрия высока вероятность появления медицинской бригады на поле

Пытаемся спрогнозировать события решающего матча за выход в плей-офф Евро-2020 по котировкам букмекеров

Интересные котировки на матч Евро-2020 Украина - Австрия

Сегодня вся страна будет болеть за сборную Украины! Нашей команде достаточно не проиграть Австрии, чтобы гарантировать себе место в плей-офф Евро-2020. Смотреть матч Украина – Австрия можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции (фото, видео, комментарии).

Обе команды устраивает ничья, и шансы такого исхода наиболее высоки – 47% (коэффициент 2.06). Вероятность победы сборной Украины – 27% (коэф. 3.60), победы сборной Австрии – 26% (коэф. 3.83).

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Любопытно, что по котировкам букмекерской конторы FAVBET можно спрогнозировать развитие поединка.

Сборная Украины будет меньше контролировать мяч. Не более 45,5% игрового времени "снаряд" будет под контролем команды Шевченко, коэффициент на это – 1.72.

При этом первый удар в створ ворот нанесет Украина – коэффициент 1.82 (на Австрию – 1.93)

Первое нарушение правил будет со стороны игрока сборной Австрии – с вероятностью в 57%

С вероятностью в 68% в сегодняшнем поединке не будет пенальти (коэффициент 1.37)

Первый гол в матче будет забит ударом ногой – коэффициент 1.57

Порядок наступления событий: желтая карточка – гол – перерыв – замена

Главный арбитр матча лично будет просматривать видеоповтор системы VAR – коэффициент 2.80 (вероятность – 32%)

С вероятностью в 45% будет забит гол из-за пределов штрафной площадки (коэф. 2.00). С такой же вероятностью мы увидим удар в штангу или перекладину.

Вероятность появления медицинской бригады на матче – 81%! Коэффициент на это – всего 1,12.

Стрим матча Украина – Австрия: