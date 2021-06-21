21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Во время матча Украина – Австрия высока вероятность появления медицинской бригады на поле

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 14:48
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Пытаемся спрогнозировать события решающего матча за выход в плей-офф Евро-2020 по котировкам букмекеров
Интересные котировки на матч Евро-2020 Украина - Австрия
Интересные котировки на матч Евро-2020 Украина - Австрия

Сегодня вся страна будет болеть за сборную Украины! Нашей команде достаточно не проиграть Австрии, чтобы гарантировать себе место в плей-офф Евро-2020. Смотреть матч Украина – Австрия можно на нашем сайте в виде мультимедийной трансляции (фото, видео, комментарии).

Обе команды устраивает ничья, и шансы такого исхода наиболее высоки – 47% (коэффициент 2.06). Вероятность победы сборной Украины – 27% (коэф. 3.60), победы сборной Австрии – 26% (коэф. 3.83).

Читайте также: Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

Любопытно, что по котировкам букмекерской конторы FAVBET можно спрогнозировать развитие поединка.

  • Сборная Украины будет меньше контролировать мяч. Не более 45,5% игрового времени "снаряд" будет под контролем команды Шевченко, коэффициент на это – 1.72.
  • При этом первый удар в створ ворот нанесет Украина – коэффициент 1.82 (на Австрию – 1.93)
  • Первое нарушение правил будет со стороны игрока сборной Австрии – с вероятностью в 57%
  • С вероятностью в 68% в сегодняшнем поединке не будет пенальти (коэффициент 1.37)
  • Первый гол в матче будет забит ударом ногой – коэффициент 1.57
  • Порядок наступления событий: желтая карточка – гол – перерыв – замена
  • Главный арбитр матча лично будет просматривать видеоповтор системы VAR – коэффициент 2.80 (вероятность – 32%)
  • С вероятностью в 45% будет забит гол из-за пределов штрафной площадки (коэф. 2.00). С такой же вероятностью мы увидим удар в штангу или перекладину.
  • Вероятность появления медицинской бригады на матче – 81%! Коэффициент на это – всего 1,12.

Стрим матча Украина – Австрия:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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