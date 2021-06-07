У Цыганкова – старая-новая травма перед Евро

Вслед за спаррингом с Северной Ирландией лидер Динамо пропустит и сегодняшний товарищеский матч с Кипром – у Виктора возникли проблемы с икроножной мышцей

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

У самого дорогостоящего футболиста Динамо Виктора Цыганкова (25 млн евро) новая травма. Сегодня в последнем спарринге сборной Украины перед Евро против Кипра 23-летний вингер "сине-желтым" не поможет. Онлайн Украина – Кипр доступен на нашем сайте.

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Как сообщает сайт УАФ, у Цыганкова – "небольшое повреждение икроножной мышцы". Травма этой мышцы уже была у него в марте-апреле. И вот – опять.

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что из-за проблем со здоровьем Цыганков пропускал и предыдущий спарринг с Северной Ирландией (1:0), тогда сообщалось о повреждении паховой мышцы. Тоже – небольшом.

Однако болельщики сборной опасаются, как бы из-за череды этих небольших повреждений Цыганков и вовсе не пропустил Евро.

Добавим, что вместо Цыганкова в заявку на спарринг с Кипром включен Роман Безус, которого изначально в списке игроков на поединок не было.

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