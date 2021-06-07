У Циганкова – стара-нова травма перед Євро

У найдорожчого футболіста Динамо Віктора Циганкова (25 млн євро) нова травма. Сьогодні в останньому спарингу збірної України перед Євро проти Кіпру 23-річний вінгер "синьо-жовтим" не допоможе. Онлайн Україна – Кіпр доступний на нашому сайті.
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Як повідомляє сайт УАФ, у Циганкова – "незначне ушкодження литкового м'яза". Травма цього м'яза вже була у нього в березні-квітні. І ось – знову.
Відзначимо, що через проблеми зі здоров'ям Циганков пропускав і попередній спаринг з Північною Ірландією (1:0), тоді повідомлялося про ушкодження пахового м'яза. Теж – незначне.
Однак уболівальники збірної побоюються, аби через низку цих незначних ушкоджень Циганков і зовсім не пропустив Євро.
Додамо, що замість Циганкова до заявки на спаринг з Кіпром включено Романа Безуса, якого спочатку в списку гравців на поєдинок не було.
Дивіться, як без Циганкова Україна обіграла раніше Північну Ірландію