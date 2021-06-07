А кто признал Крым российским? Комментатор из РФ пристыдил Россию за бучу с формой сборной Украины

Известный российский комментатор Василий Уткин пристыдил россиян, выступивших с гневной критикой новой формы сборной Украины.

Напомним, на нее нанесена карта Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Украина – Кипр: онлайн-трансляция матча

"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь"