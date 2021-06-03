Украина взяла реванш у Северной Ирландии за позор на Евро-2016

Украинцы одержали первую победу в 2021 году благодаря точному удару Александра Зубкова в первом тайме. А сам герой встречи отметился дебютным голом в сборной

Украинцы минимально обыграли Северную Ирландию. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина обыграла Северную Ирландию во втором спарринге перед Евро-2020. Онлайн матча Украина – Северная Ирландия есть на нашем сайте.

Украинцы очень активно провели первую половину игры и справедливо открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Александр Караваев получил мяч на фланге и сделал высокий навес на дальнюю штангу, где оказался никем не прикрытый Александр Зубков. Игроку Ференцвароша оставалось только подставить голову и пробить мимо вратаря. Зубков забил свой первый гол в составе сборной Украины – отличный задел перед Евро-2020!

Еще до перерыва наши футболисты создали парочку опасных моментов, но в этот раз мяч в сетку не влетел. Гости ответили опаснейшим ударом головой, но свои качества продемонстрировал Георгий Бущан, парировавший удар в красивом прыжке.

Во втором тайме украинцы отдали инициативу сопернику, вероятно, по указке тренерского штаба. Тем не менее, игроки Северной Ирландии даже в таких условиях серьезно потревожить Бущана все равно не могли.

Украинцы же отметились шикарным моментом у Ярмоленка после передачи только что вышедшего на поле Судакова, но с ударом игрока Вест Хэма с разворота справился голкипер. на последних секундах украинцы забили еще один гол, но арбитр взятие ворот отменил из-за офсайда.

Благодаря сегодняшней виктории Украина одержала первую победу в 2021 году и прервала серию из семи матчей без побед. Кроме этого, сине-желтые взяли реванш у Северной Ирландии за обидное поражение на Евро-2016. 7 июня наша команда проведет последний спарринг перед Евро-2020 против Кипра.