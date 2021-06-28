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Роналду сделал заявление после вылета с Евро

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 15:05
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Криштиану не стал извиняться за брошенную на газон капитанскую повязку или намекать на завершение карьеры – он пообещал, что сборная Португалии вернется сильнее, чем была
Криштиану Роналду прощается с Евро-2020
Криштиану Роналду прощается с Евро-2020 / Фото: Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление после поражения в матче 1/8 Евро-2020 с Бельгией 0:1 и вылета команды из соревнований. Ни намека – на возможное завершение карьеры в сборной. Наоборот, форвард Ювентуса дал понять, что постарается со сборной выиграть ЧМ-2022 в Катаре, когда ему будет уже почти что 38.

"Мы не добились желанного результата на Евро-2020 и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам. Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам"

"Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам"

"Мы же вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" – написал Роналду у себя в Instagram

При этом в своем заявлении Криштиану решил воздержаться от извинений за то, что сразу после поражения от Бельгии швырнул капитанскую повязку на газон. На его родине, в Португалии, многие назвали эти действия неуважением к своей стране.

Роналду швырнул повязку после вылета с Евро
Роналду швырнул повязку после вылета с Евро / Фото: Reuters

Смотрите, как Бельгия выбила Португалию с Евро-2020

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Англия
3
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Г
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3
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