Роналду зробив заяву після вильоту з Євро

Кріштіану вирішив не вибачатися за кинуту на газон капітанську пов'язку або натякати на завершення кар'єри – він пообіцяв, що збірна Португалії повернеться сильнішою, ніж була

Кріштіану Роналду прощається з Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив заяву після поразки в матчі 1/8 Євро-2020 з Бельгією 0:1 і вильоту команди зі змагань. Ні натяку – на можливе завершення кар'єри в збірній. Навпаки, форвард Ювентуса дав зрозуміти, що постарається зі збірною виграти ЧС-2022 в Катарі, коли йому буде вже майже 38.

"Ми не досягли бажаного результату на Євро-2020 і вилетіли раніше, ніж хотіли. Але ми пишаємося своїм шляхом на турнірі. Ми виклалися на сто відсотків, щоб захистити титул чемпіонів Європи. Ця команда довела, що, як і раніше, може дарувати радість португальцям. Вболівальники невпинно підтримували нас з першої до останньої хвилини. Ми билися за них, щоб виправдати їхню довіру. Нам не вдалося дійти, куди ми хотіли, але ми щиро вдячні вам"

"Вітаємо Бельгію і бажаємо успіху іншим командам"

"Ми ж повернемося сильнішими. Вперед, Португаліє!" – написав Роналду у себе в Instagram

При цьому в своїй заяві Кріштіану вирішив утриматися від вибачень за те, що відразу після поразки від Бельгії жбурнув капітанську пов'язку на газон. На його батьківщині, в Португалії, багато хто назвав ці дії неповагою до своєї країни.

Роналду жбурнув пов'язку після вильоту з Євро / Фото: Reuters

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