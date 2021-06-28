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Роналду зробив заяву після вильоту з Євро

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 15:05
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Кріштіану вирішив не вибачатися за кинуту на газон капітанську пов'язку або натякати на завершення кар'єри – він пообіцяв, що збірна Португалії повернеться сильнішою, ніж була
Кріштіану Роналду прощається з Євро-2020
Кріштіану Роналду прощається з Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив заяву після поразки в матчі 1/8 Євро-2020 з Бельгією 0:1 і вильоту команди зі змагань. Ні натяку – на можливе завершення кар'єри в збірній. Навпаки, форвард Ювентуса дав зрозуміти, що постарається зі збірною виграти ЧС-2022 в Катарі, коли йому буде вже майже 38.

"Ми не досягли бажаного результату на Євро-2020 і вилетіли раніше, ніж хотіли. Але ми пишаємося своїм шляхом на турнірі. Ми виклалися на сто відсотків, щоб захистити титул чемпіонів Європи. Ця команда довела, що, як і раніше, може дарувати радість португальцям. Вболівальники невпинно підтримували нас з першої до останньої хвилини. Ми билися за них, щоб виправдати їхню довіру. Нам не вдалося дійти, куди ми хотіли, але ми щиро вдячні вам"

"Вітаємо Бельгію і бажаємо успіху іншим командам"

"Ми ж повернемося сильнішими. Вперед, Португаліє!" – написав Роналду у себе в Instagram

При цьому в своїй заяві Кріштіану вирішив утриматися від вибачень за те, що відразу після поразки від Бельгії жбурнув капітанську пов'язку на газон. На його батьківщині, в Португалії, багато хто назвав ці дії неповагою до своєї країни.

Роналду жбурнув пов'язку після вильоту з Євро
Роналду жбурнув пов'язку після вильоту з Євро / Фото: Reuters

Дивіться, як Бельгія вибила Португалію з Євро-2020

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9
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3
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3
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4
4
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0
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
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