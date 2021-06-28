Бельгія – Португалія: відео гола та огляд матчу Євро-2020

Бельгійці обіграли Португалію з рахунком 1:0 завдяки голу Торгана Азара наприкінці першого тайму. Роналду залишає турнір – у Євро-2020 точно буде новий чемпіон

Бельгія vs Португалія на Євро-2020 / Фото: Reuters

У неділю, 27 червня, в Севільї відбувся черговий матч 1/8 фіналу Євро-2020. Бельгія обіграла Португалію 1:0. До вашої уваги – відео гола і найяскравіших моментів цього протистояння.

БЕЛЬГІЯ – ПОРТУГАЛІЯ – 1:0

ГОЛ: Т.АЗАР, 42

ОГЛЯД МАТЧУ

Відео гола Торгана Азара

Єдиний м'яч у цьому матчі був забитий на 42-й хвилині. Португальці дали безперешкодно пробити з 22 метрів Торгану Азару, і після удару "змією" у виконанні брата футболіста Реала м'яч залетів у сітку воріт Руя Патрісіу, котрий в цьому моменті зіграв не найкращим чином.

Бельгія – Португалія – 1:0

Гол: Т. Азар, 42

Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Вертонген, Вермален – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5) – де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Е. Азар (Карраско, 87)

Португалія: Патрісіу – Далот, Діаш, Пепе, Геррейро – Моутіньо (Фернандеш, 55), Палінья (Данілу, 78), Санчеш (Олівейра, 79) – Б. Сілва (Феліш, 55), Роналду, Жота (А. Сілва, 70)

Попередження: Вермален, Альдервейрельд – Палінья, Далот, Пепе

Поразка чемпіонів Європи-2016 португальців від Бельгії означає, що у Євро-2020 точно буде новий переможець. Правда, Кріштіану Роналду, хоч його збірна залишає турнір, цілком може залишитися його найкращим бомбардиром і отримати "Золоту бутсу".

У Роналду – 5 голів. У чеха Шика, котрий пробився до 1/4 фіналу, 4 м'ячі. В активі нідерландця Вейнальдума, поляка Левандовського, які вже вибули з Євро, а також бельгійця Лукаку і шведа Форсберга – по 3 голи. Не факт, що Кріштіану наздоженуть.

Відзначимо, що Бельгія в 1/4 Євро (2 липня в Мюнхені) зіграє з Італією, яка напередодні лише в додатковий час дотиснула Австрію – 2:1.