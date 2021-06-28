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Бельгія 1
Португалія 0
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Євро-2020

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Бельгія – Португалія: відео гола та огляд матчу Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 00:10
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Бельгійці обіграли Португалію з рахунком 1:0 завдяки голу Торгана Азара наприкінці першого тайму. Роналду залишає турнір – у Євро-2020 точно буде новий чемпіон
Бельгія vs Португалія на Євро-2020
Бельгія vs Португалія на Євро-2020 / Фото: Reuters

У неділю, 27 червня, в Севільї відбувся черговий матч 1/8 фіналу Євро-2020. Бельгія обіграла Португалію 1:0. До вашої уваги – відео гола і найяскравіших моментів цього протистояння.

БЕЛЬГІЯ – ПОРТУГАЛІЯ – 1:0
ГОЛ: Т.АЗАР, 42
ОГЛЯД МАТЧУ

Відео гола Торгана Азара

Єдиний м'яч у цьому матчі був забитий на 42-й хвилині. Португальці дали безперешкодно пробити з 22 метрів Торгану Азару, і після удару "змією" у виконанні брата футболіста Реала м'яч залетів у сітку воріт Руя Патрісіу, котрий в цьому моменті зіграв не найкращим чином.

Бельгія – Португалія – 1:0
Гол: Т. Азар, 42
Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Вертонген, Вермален – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5) – де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Е. Азар (Карраско, 87)
Португалія: Патрісіу – Далот, Діаш, Пепе, Геррейро – Моутіньо (Фернандеш, 55), Палінья (Данілу, 78), Санчеш (Олівейра, 79) – Б. Сілва (Феліш, 55), Роналду, Жота (А. Сілва, 70)
Попередження: Вермален, Альдервейрельд – Палінья, Далот, Пепе

Поразка чемпіонів Європи-2016 португальців від Бельгії означає, що у Євро-2020 точно буде новий переможець. Правда, Кріштіану Роналду, хоч його збірна залишає турнір, цілком може залишитися його найкращим бомбардиром і отримати "Золоту бутсу".

У Роналду – 5 голів. У чеха Шика, котрий пробився до 1/4 фіналу, 4 м'ячі. В активі нідерландця Вейнальдума, поляка Левандовського, які вже вибули з Євро, а також бельгійця Лукаку і шведа Форсберга – по 3 голи. Не факт, що Кріштіану наздоженуть.

Відзначимо, що Бельгія в 1/4 Євро (2 липня в Мюнхені) зіграє з Італією, яка напередодні лише в додатковий час дотиснула Австрію – 2:1.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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