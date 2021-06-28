Роналду жбурнув капітанську пов'язку після вильоту з Євро

Після поразки від Бельгії в поєдинку 1/8 фіналу лідер португальської збірної не стримував емоцій – Кріштіану точно не планував покидати турнір так рано

Роналду жбурнув пов'язку після вильоту з Євро / Фото: Reuters

Кріштіану Роналду емоційно відреагував на поразку своєї збірної Португалії від Бельгії 0:1 в 1/8 фіналу Євро-2020. Після вильоту з турніру 36-річний нападник зняв з себе капітанську пов'язку і жбурнув її на газон стадіону в Севільї.

Форварда Ювентуса можна зрозуміти. Не виключено, це був останній чемпіонат Європи в його кар'єрі. І закінчився він для нього так рано...

Утім, хоч Кріштіану точно вже не захистить звання чемпіона Європи-2016, він ще цілком може залишитися найкращим бомбардиром Євро-2020 і отримати "Золоту бутсу" нинішнього турніру.

У Роналду – 5 голів. У чеха Шика, що пробився до 1/4 фіналу, 4 м'ячі. В активі нідерландця Війнальдума, поляка Левандовського, які вже вибули з Євро, а також бельгійця Лукаку і шведа Форсберга – по 3 голи. Далеко не факт, що Кріштіану наздоженуть.

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Додамо, що схожа історія з капітанською пов'язкою Кріштіану недавно вже мала місце.

Навесні 2021 року в компенсований час відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2) в Белграді Роналду забив гол, але взяття воріт не було зафіксовано, оскільки арбітр вирішив, що м'яч не перетнув лінію. У гніві португалець зняв пов'язку і кинув на газон. Пізніше суддя вибачився перед Роналду за грубу помилку.

До речі, та пов'язка Роналду була продана за 64 тисячі євро, які були спрямовані на лікування сербського хлопчика на ім'я Гаврило, який страждає на спінальну м'язову атрофію.

Огляд матчу Бельгія – Португалія (1:0)