Роналду швырнул капитанскую повязку после вылета с Евро

После поражения от Бельгии в поединке 1/8 финала лидер португальской сборной не сдерживал эмоций – Криштиану явно не планировал покидать турнир так рано

Роналду швырнул повязку после вылета с Евро / Фото: Reuters

Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение своей сборной Португалии от Бельгии 0:1 в 1/8 финала Евро-2020. После вылета с турнира 36-летний нападающий снял с себя капитанскую повязку и швырнул ее на газон стадиона в Севилье.

Форварда Ювентуса можно понять. Не исключено, это был последний чемпионат Европы в его карьере. И закончился он для него так рано...

Впрочем, хоть Криштиану точно уже не защитит звание чемпиона Европы-2016, он еще вполне может остаться лучшим бомбардиром Евро-2020 и получить "Золотую бутсу" нынешнего турнира.

У Роналду – 5 голов. У чеха Шика, пробившегося в 1/4 финала, 4 мяча. В активе нидерландца Вейналдума, поляка Левандовски, уже выбывших с Евро, а также бельгийца Лукаку и шведа Форсберга – по 3 гола. Далеко не факт, что Криштиану догонят.

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Добавим, что похожая история с капитанской повязкой Криштиану недавно уже имела место.

Весной 2021 года в компенсированное время отборочного матча ЧМ-2022 Сербия – Португалия (2:2) в Белграде Роналду забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано, поскольку арбитр посчитал, что мяч не пересек линию. В гневе португалец снял повязку и бросил на газон. Позже судья извинился перед Роналду за грубую ошибку.

Кстати, та повязка Роналду была продана за 64 тысячи евро, которые были направлены на лечение сербского мальчика по имени Гаврило, страдающего спинальной мышечной атрофией.

Обзор матча Бельгия – Португалия (1:0)