"Он несильно": Погба простил укусившего его немца

Удивительная реакция! Полузащитник сборной Франции Поль Погба встал на защиту немецкого футболиста Антонио Рюдигера, укусившего его за спину во вчерашнем матче Евро-2020.
Напомним, Франция обыграла Германию в Мюнхене 1:0. Голевую атаку создал Погба.
При этом на 45-й минуте матча Рюдигер, находившийся сзади Поля, укусил его. Однако арбитр не показал немцу даже желтую карточку.
"Мы друзья, знаем друг друга давно. Там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить желтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это", – цитирует Погба Goal.com
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Ранее мы писали, что Германия и Франция играли под украинскую музыку! Корреспондент Спорт Сегодня побывал в столице Баварии на поединке фаворитов чемпионата Европы, в котором единственный мяч забил немец, а победили французы.
Смотрите, как Рюдигер укусил Погба