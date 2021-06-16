16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

"Он несильно": Погба простил укусившего его немца

Олег Люлька Олег Люлька
16 июня, 12:33
Копировать ссылку
Погба рад, что судья не показал Рюдигеру карточку во время матча, и не хочет, чтобы немец был дисквалифицирован постфактум – удивительная реакция француза
Рюдигер укусил Погба на Евро-2020
Рюдигер укусил Погба на Евро-2020 / Фото: скриншот

Удивительная реакция! Полузащитник сборной Франции Поль Погба встал на защиту немецкого футболиста Антонио Рюдигера, укусившего его за спину во вчерашнем матче Евро-2020.

Напомним, Франция обыграла Германию в Мюнхене 1:0. Голевую атаку создал Погба.

При этом на 45-й минуте матча Рюдигер, находившийся сзади Поля, укусил его. Однако арбитр не показал немцу даже желтую карточку.

Рюдигер кусает Погба на Евро-2020
Рюдигер кусает Погба на Евро-2020 / Фото: скриншот

"Мы друзья, знаем друг друга давно. Там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить желтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это", – цитирует Погба Goal.com

Читайте также: Будь как Роналду! Погба убрал со стола бутылку пива

Ранее мы писали, что Германия и Франция играли под украинскую музыку! Корреспондент Спорт Сегодня побывал в столице Баварии на поединке фаворитов чемпионата Европы, в котором единственный мяч забил немец, а победили французы.

Смотрите, как Рюдигер укусил Погба

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять