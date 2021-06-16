Германия и Франция играли под украинскую музыку! Наш репортаж из Мюнхена

Попасть на "Альянц Арену" мне было не суждено. Понятное дело – УЕФА не может удовлетворить заявки всех желающих. Можно себе представить, сколько представителей СМИ изъявили желание работать на абсолютно топовом матче с сумасшедшей вывеской Франция – Германия! Как говорится, ложа прессы – не резиновая.
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К тому же, на нынешнем Евро условия каждому журналисту создают воистину царские – свой собственный рабочий стол, в мирное время рассчитанный на троих, и хорошие 3-5 метров до ближайшего коллеги, дабы соблюдалась социальная дистанция – а сколько народу еще можно было бы втиснуть в этот искусственный вакуум!
Ну да ладно! Пускай не с трибуны стадиона – в Мюнхене и так есть где посмотреть футбол, да под великолепное пиво! Хотя, по нынешним временам, нужно быть готовым к любым сюрпризам. Каких-то полгода назад довелось прогуляться по Мюнхену, в котором... как раз негде было выпить пива. То есть, вообще – негде.
Коронавирусный карантин педантичные немцы соблюдали строжайшим образом. Но те жесткие меры, по-видимому, дали результат – и к середине июня 2021-го город практически вернулся к нормальной жизни! Вчера, как какое-то чудо, воспринималась пешеходная зона, в которой теперь не нужно носить опостылевшие маски, открытые рестораны, звон пивных бокалов, пестрые группы футбольных фанатов.
Бросалось в глаза – французов приехало чрезвычайно много. И семьи с детьми, и молодые пары, и пожилые люди, и молодежь – все с удовольствием воспользовались поводом (еще и каким!) наконец-то выбраться из дому, вкусить радость еще совсем недавно запрещенного путешествия, и рванули на футбол! Благо, от Франции – не так далеко, и железнодорожное сообщение превосходное!
Под стать превосходному настроению – яркая экипировка, фантазии фанатам "ле блю" не занимать! Веселых парней, вырядившихся в белые фартуки и поварские колпаки, которых я встретил в центре Мюнхена, позже довелось увидеть еще раз – камера оператора нашла их на трибуне уже в первых кадрах телевизионной трансляции.
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Немцы, конечно, там тоже гуляли, просто не так выделялись. Присутствие эшелонов полиции немного напрягало своей численностью – посты на каждом шагу, зачем они здесь? Даже французские жандармы подъехали, но это, скорее, дань традиции – делать им в Мюнхене было определенно нечего, разве что проводить на натуре семинар по обмену опытом с коллегами из немецкой полиции...
На Мариинской площади, той самой, где ежегодно демонстрирует с балкона ратуши очередную "Серебряную салатницу" несокрушимая Бавария, было весело, многолюдно. В одном из ее уголков, к удовольствию прохожих, звучали зажигательные, волнующие, берущие за душу еврейские мелодии. Трио музыкантов составили – сибиряк Леонид, киевлянин Михаил и Владимир из Николаевской области. Вот такой украинский след на футбольном празднике Франция – Германия!
Ближе к вечеру центр Мюнхена заметно опустел. Счастливые обладатели билетов поехали на стадион, отвыкшие от вечерних гуляний местные разошлись по домам.
Посмотреть футбол я решил в одной из знаменитых баварских пивных. И вот тут оказалось, что не вернулась еще жизнь окончательно в привычное русло. Обычно там яблоку негде упасть, а этим вечером – почти никого. Пиво как всегда, превосходное, но выбор в меню довольно ограничен. Даже блюда из спаржи (а их так вкусно готовят в Германии!) предложены не были, а ведь сейчас – самый сезон!
Передвигаться по ресторану можно только в маске, и не в любой, а исключительно в специальной, FFP2, в той, в которой дышать невозможно. Кухня – до 9-ти вечера, пиво разливали только до половины десятого. И само заведение обязаны были закрыть в десять, но сделали исключение ради посетителей, заполнивших один из залов – тот, где был установлен большой экран. Люди смотрели футбол. Болели за обе команды.
Смеялись до слез над "зеленым" парашютистом, прилетевшим на газон "Альянц Арены" неизвестно откуда.
Очень переживали за немецкого возвращенца Хуммельса, отметившегося автоголом, который принес победу Франции 1:0. Ликовали (или – наоборот) по поводу феноменального гола Мбаппе, и переживали его отмену.
За столом разрешалось снять маску, но порадовали плакатики на стенах, предупреждающие: вскочишь с места, чтобы отметить гол – будь любезен маску снова надеть!
Как бы то ни было, Европа постепенно возвращается к нормальной жизни. И это хорошо!
Обзор матча Германия – Франция (0:1)