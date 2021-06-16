16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Германия и Франция играли под украинскую музыку! Наш репортаж из Мюнхена

Алексей Исаенко Алексей Исаенко
16 июня, 10:45
Копировать ссылку
Корреспондент Спорт Сегодня побывал в столице Баварии на поединке фаворитов чемпионата Европы, в котором единственный мяч забил немец, а победила Франция
Украинская музыка и отчаяние Хуммельса
Украинская музыка и отчаяние Хуммельса / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Попасть на "Альянц Арену" мне было не суждено. Понятное дело – УЕФА не может удовлетворить заявки всех желающих. Можно себе представить, сколько представителей СМИ изъявили желание работать на абсолютно топовом матче с сумасшедшей вывеской Франция – Германия! Как говорится, ложа прессы – не резиновая.

Читайте также: Победить Германию французам помог антирекорд: постарался Хуммельс

К тому же, на нынешнем Евро условия каждому журналисту создают воистину царские – свой собственный рабочий стол, в мирное время рассчитанный на троих, и хорошие 3-5 метров до ближайшего коллеги, дабы соблюдалась социальная дистанция – а сколько народу еще можно было бы втиснуть в этот искусственный вакуум!

Ну да ладно! Пускай не с трибуны стадиона – в Мюнхене и так есть где посмотреть футбол, да под великолепное пиво! Хотя, по нынешним временам, нужно быть готовым к любым сюрпризам. Каких-то полгода назад довелось прогуляться по Мюнхену, в котором... как раз негде было выпить пива. То есть, вообще – негде.

Коронавирусный карантин педантичные немцы соблюдали строжайшим образом. Но те жесткие меры, по-видимому, дали результат – и к середине июня 2021-го город практически вернулся к нормальной жизни! Вчера, как какое-то чудо, воспринималась пешеходная зона, в которой теперь не нужно носить опостылевшие маски, открытые рестораны, звон пивных бокалов, пестрые группы футбольных фанатов.

Бросалось в глаза – французов приехало чрезвычайно много. И семьи с детьми, и молодые пары, и пожилые люди, и молодежь – все с удовольствием воспользовались поводом (еще и каким!) наконец-то выбраться из дому, вкусить радость еще совсем недавно запрещенного путешествия, и рванули на футбол! Благо, от Франции – не так далеко, и железнодорожное сообщение превосходное!

Под стать превосходному настроению – яркая экипировка, фантазии фанатам "ле блю" не занимать! Веселых парней, вырядившихся в белые фартуки и поварские колпаки, которых я встретил в центре Мюнхена, позже довелось увидеть еще раз – камера оператора нашла их на трибуне уже в первых кадрах телевизионной трансляции.

Читайте также: Рюдигер укусил Погба на Евро-2020: видео и реакция

Немцы, конечно, там тоже гуляли, просто не так выделялись. Присутствие эшелонов полиции немного напрягало своей численностью – посты на каждом шагу, зачем они здесь? Даже французские жандармы подъехали, но это, скорее, дань традиции – делать им в Мюнхене было определенно нечего, разве что проводить на натуре семинар по обмену опытом с коллегами из немецкой полиции...

На Мариинской площади, той самой, где ежегодно демонстрирует с балкона ратуши очередную "Серебряную салатницу" несокрушимая Бавария, было весело, многолюдно. В одном из ее уголков, к удовольствию прохожих, звучали зажигательные, волнующие, берущие за душу еврейские мелодии. Трио музыкантов составили – сибиряк Леонид, киевлянин Михаил и Владимир из Николаевской области. Вот такой украинский след на футбольном празднике Франция – Германия!

Ближе к вечеру центр Мюнхена заметно опустел. Счастливые обладатели билетов поехали на стадион, отвыкшие от вечерних гуляний местные разошлись по домам.

Посмотреть футбол я решил в одной из знаменитых баварских пивных. И вот тут оказалось, что не вернулась еще жизнь окончательно в привычное русло. Обычно там яблоку негде упасть, а этим вечером – почти никого. Пиво как всегда, превосходное, но выбор в меню довольно ограничен. Даже блюда из спаржи (а их так вкусно готовят в Германии!) предложены не были, а ведь сейчас – самый сезон!

Передвигаться по ресторану можно только в маске, и не в любой, а исключительно в специальной, FFP2, в той, в которой дышать невозможно. Кухня – до 9-ти вечера, пиво разливали только до половины десятого. И само заведение обязаны были закрыть в десять, но сделали исключение ради посетителей, заполнивших один из залов – тот, где был установлен большой экран. Люди смотрели футбол. Болели за обе команды.

Смеялись до слез над "зеленым" парашютистом, прилетевшим на газон "Альянц Арены" неизвестно откуда.

Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии
Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии / Фото: Reuters

Очень переживали за немецкого возвращенца Хуммельса, отметившегося автоголом, который принес победу Франции 1:0. Ликовали (или – наоборот) по поводу феноменального гола Мбаппе, и переживали его отмену.

За столом разрешалось снять маску, но порадовали плакатики на стенах, предупреждающие: вскочишь с места, чтобы отметить гол – будь любезен маску снова надеть!

Как бы то ни было, Европа постепенно возвращается к нормальной жизни. И это хорошо!

Обзор матча Германия – Франция (0:1)

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять