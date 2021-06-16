Германия и Франция играли под украинскую музыку! Наш репортаж из Мюнхена

Корреспондент Спорт Сегодня побывал в столице Баварии на поединке фаворитов чемпионата Европы, в котором единственный мяч забил немец, а победила Франция

Украинская музыка и отчаяние Хуммельса / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Попасть на "Альянц Арену" мне было не суждено. Понятное дело – УЕФА не может удовлетворить заявки всех желающих. Можно себе представить, сколько представителей СМИ изъявили желание работать на абсолютно топовом матче с сумасшедшей вывеской Франция – Германия! Как говорится, ложа прессы – не резиновая.

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К тому же, на нынешнем Евро условия каждому журналисту создают воистину царские – свой собственный рабочий стол, в мирное время рассчитанный на троих, и хорошие 3-5 метров до ближайшего коллеги, дабы соблюдалась социальная дистанция – а сколько народу еще можно было бы втиснуть в этот искусственный вакуум!

Ну да ладно! Пускай не с трибуны стадиона – в Мюнхене и так есть где посмотреть футбол, да под великолепное пиво! Хотя, по нынешним временам, нужно быть готовым к любым сюрпризам. Каких-то полгода назад довелось прогуляться по Мюнхену, в котором... как раз негде было выпить пива. То есть, вообще – негде.

Коронавирусный карантин педантичные немцы соблюдали строжайшим образом. Но те жесткие меры, по-видимому, дали результат – и к середине июня 2021-го город практически вернулся к нормальной жизни! Вчера, как какое-то чудо, воспринималась пешеходная зона, в которой теперь не нужно носить опостылевшие маски, открытые рестораны, звон пивных бокалов, пестрые группы футбольных фанатов.

Бросалось в глаза – французов приехало чрезвычайно много. И семьи с детьми, и молодые пары, и пожилые люди, и молодежь – все с удовольствием воспользовались поводом (еще и каким!) наконец-то выбраться из дому, вкусить радость еще совсем недавно запрещенного путешествия, и рванули на футбол! Благо, от Франции – не так далеко, и железнодорожное сообщение превосходное!

Под стать превосходному настроению – яркая экипировка, фантазии фанатам "ле блю" не занимать! Веселых парней, вырядившихся в белые фартуки и поварские колпаки, которых я встретил в центре Мюнхена, позже довелось увидеть еще раз – камера оператора нашла их на трибуне уже в первых кадрах телевизионной трансляции.

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Немцы, конечно, там тоже гуляли, просто не так выделялись. Присутствие эшелонов полиции немного напрягало своей численностью – посты на каждом шагу, зачем они здесь? Даже французские жандармы подъехали, но это, скорее, дань традиции – делать им в Мюнхене было определенно нечего, разве что проводить на натуре семинар по обмену опытом с коллегами из немецкой полиции...

На Мариинской площади, той самой, где ежегодно демонстрирует с балкона ратуши очередную "Серебряную салатницу" несокрушимая Бавария, было весело, многолюдно. В одном из ее уголков, к удовольствию прохожих, звучали зажигательные, волнующие, берущие за душу еврейские мелодии. Трио музыкантов составили – сибиряк Леонид, киевлянин Михаил и Владимир из Николаевской области. Вот такой украинский след на футбольном празднике Франция – Германия!

Ближе к вечеру центр Мюнхена заметно опустел. Счастливые обладатели билетов поехали на стадион, отвыкшие от вечерних гуляний местные разошлись по домам.

Посмотреть футбол я решил в одной из знаменитых баварских пивных. И вот тут оказалось, что не вернулась еще жизнь окончательно в привычное русло. Обычно там яблоку негде упасть, а этим вечером – почти никого. Пиво как всегда, превосходное, но выбор в меню довольно ограничен. Даже блюда из спаржи (а их так вкусно готовят в Германии!) предложены не были, а ведь сейчас – самый сезон!

Передвигаться по ресторану можно только в маске, и не в любой, а исключительно в специальной, FFP2, в той, в которой дышать невозможно. Кухня – до 9-ти вечера, пиво разливали только до половины десятого. И само заведение обязаны были закрыть в десять, но сделали исключение ради посетителей, заполнивших один из залов – тот, где был установлен большой экран. Люди смотрели футбол. Болели за обе команды.

Смеялись до слез над "зеленым" парашютистом, прилетевшим на газон "Альянц Арены" неизвестно откуда.

Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии / Фото: Reuters

Очень переживали за немецкого возвращенца Хуммельса, отметившегося автоголом, который принес победу Франции 1:0. Ликовали (или – наоборот) по поводу феноменального гола Мбаппе, и переживали его отмену.

За столом разрешалось снять маску, но порадовали плакатики на стенах, предупреждающие: вскочишь с места, чтобы отметить гол – будь любезен маску снова надеть!

Как бы то ни было, Европа постепенно возвращается к нормальной жизни. И это хорошо!

Обзор матча Германия – Франция (0:1)