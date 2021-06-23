23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Германия – Венгрия: где и когда смотреть матч на Евро-2020 в среду

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 16:25
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Список трансляций матча третьего тура группы F на чемпионате Европы на ТВ и в Интернете. Последний поединок группового этапа пройдет 23 июня на Альянц Арене в Мюнхене
Болельщицы сборной Германии
Болельщицы сборной Германии / Фото: Reuters

Групповой этап Евро-2020 сегодня завершится в квартете F. В Мюнхене Германия встретится с Венгрией, которая все еще рассчитывает прорваться в 1/8 финала на нынешнем турнире. Поединок на "Альянц Арене" начнется в 22:00 по Киеву. Мультимедийный онлайн Германия – Венгрия доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео.

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В Украине в прямом эфире матч в Мюнхене на "Альянц Арене", начиная с 22:00, покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция встречи онлайн также будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Даже ничья в Мюнхене гарантированно выведет немцев, которые уже трижды выигрывали Евро, в 1/8 финала. Венгров же спасет от вылета с чемпионата только сегодняшняя победа на "Альянц Арене".

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Ранее мы сообщали, что сборная Украина сидит на нервах и следит за результатами Евро-2020.

Также мы сообщали, что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро.

Смотрите обзор матча Венгрии и Франции

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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