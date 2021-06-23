Німеччина – Угорщина: де і коли дивитися матч на Євро-2020 в середу

Список трансляцій матчу третього туру групи F на чемпіонаті Європи на ТБ і в інтернеті. Останній поєдинок групового етапу пройде 23 червня на Альянц Арені в Мюнхені

Вболівальниці збірної Німеччини / Фото: Reuters

Груповий етап Євро-2020 сьогодні завершиться в квартеті F. У Мюнхені Німеччина зустрінеться з Угорщиною, яка все ще розраховує прорватися до 1/8 фіналу на нинішньому турнірі. Поєдинок на "Альянц Арені" розпочнеться о 22:00 за Києвом. Мультимедійний онлайн Німеччина – Угорщина доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео.

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В Україні в прямому ефірі матч в Мюнхені на "Альянц Арені", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція зустрічі онлайн також буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Навіть нічия в Мюнхені гарантовано виведе німців, які вже тричі вигравали Євро, до 1/8 фіналу. Угорців же врятує від вильоту з чемпіонату тільки сьогоднішня перемога на "Альянц Арені".

Раніше ми повідомляли, що збірна Україна сидить на нервах і стежить за результатами Євро-2020.

Також ми повідомляли, що сьогодні потрібно Україні, щоб вийти до 1/8 Євро.

Дивіться огляд матчу Угорщини та Франції