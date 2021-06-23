23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Німеччина – Угорщина: де і коли дивитися матч на Євро-2020 в середу

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 16:25
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Список трансляцій матчу третього туру групи F на чемпіонаті Європи на ТБ і в інтернеті. Останній поєдинок групового етапу пройде 23 червня на Альянц Арені в Мюнхені
Вболівальниці збірної Німеччини
Вболівальниці збірної Німеччини / Фото: Reuters

Груповий етап Євро-2020 сьогодні завершиться в квартеті F. У Мюнхені Німеччина зустрінеться з Угорщиною, яка все ще розраховує прорватися до 1/8 фіналу на нинішньому турнірі. Поєдинок на "Альянц Арені" розпочнеться о 22:00 за Києвом. Мультимедійний онлайн Німеччина – Угорщина доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео.

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В Україні в прямому ефірі матч в Мюнхені на "Альянц Арені", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція зустрічі онлайн також буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Навіть нічия в Мюнхені гарантовано виведе німців, які вже тричі вигравали Євро, до 1/8 фіналу. Угорців же врятує від вильоту з чемпіонату тільки сьогоднішня перемога на "Альянц Арені".

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

Раніше ми повідомляли, що збірна Україна сидить на нервах і стежить за результатами Євро-2020.

Також ми повідомляли, що сьогодні потрібно Україні, щоб вийти до 1/8 Євро.

Дивіться огляд матчу Угорщини та Франції

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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