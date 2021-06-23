Германия – Венгрия: онлайн матча Евро-2020 в группе смерти

23 июня в последнем туре группового этапа определятся участники плей-офф от группы F. Немцы и венгры сойдутся на Альянц Арене в Мюнхене, и ни одна из команд еще не оформила выход в 1/8

23 июня – финальный день разборок в группе смерти на Евро-2020. Германия принимает Венгрию в Мюнхене на "Альянц Арене" и в случае победы и благоприятного результата во втором матче может даже выиграть квартет F. Но и венграм еще есть, за что бороться. Начало встречи – в 22:00. На нашем сайте пройдет интересная онлайн-трансляция матча со всеми подробностями.

ГЕРМАНИЯ – ВЕНГРИЯ

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Турнирный расклад команд

Игра сборной Германии стала главным откровением второго тура, когда вслед за поражением от Франции она результативно разобралась с чемпионом Европы Португалией (4:2). Да, немцам повезло с двумя автоголами, но в атаке они действительно сыграли здорово.

Криштиану Роналду против Матса Хуммельса / Фото: Reuters

После такой феерии Бундестим укрепи свои позиции в группе смерти, и одно очко в Мюнхене гарантированно выведет их в 1/8 финала. В связи с травмой колена матч, скорее всего, пропустит Томас Мюллер. Были проблемы и у защитника Матса Хуммельса.

Венгры, в свою очередь, формально являются аутсайдерами квартета, но успели подбить в прошлом туре чемпиона мира Францию (1:1) в Будапеште. Эта ничья оставила их в борьбе за выход из группы, но только сегодняшняя победа на "Альянц Арене" снимет все вопросы по поводу их выхода в 1/8 финала.

История очных встреч

Что говорили перед матчем

Тренер Германии Йоахим Лев: "В матче с Португалией мы действовали на очень высоких скоростях и при этом хорошо держали мяч. Если Венгрия будет обороняться в восемь-девять человек и стараться уколоть нас на контратаках, то следующий матч будет еще более сложным. Венгры показали, насколько опасными они могут быть. Я надеюсь, что мы покажем быстрый футбол, хотя свободного пространства на поле будет немного. Очень важно сохранять хладнокровие"

Тренер Венгрии Марко Росси: "Пока мы здесь, на большом футбольном фестивале, мы тоже хотим играть. Играть хорошо и добиваться результата. Но в то же время не стоит витать где-то высоко в облаках. Надеемся, что в Мюнхене покажем свой футбол на пять с плюсом"

Где смотреть матч Германия – Венгрия

В Украине в прямом эфире матч в Мюнхене на "Альянц Арене", начиная с 22:00, покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция встречи онлайн также будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET оставляют Венгрии минимальные шансы на победу в этом поединке. Коэффициент на выигрыш Германии – 1.17, на ничью – 8.40, на успех мадьяр – 18.00. Самый популярный счет – 2:0 – 5.80.

Смотрите обзор матча Германии и Португалии