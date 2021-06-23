23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Германия

22:00

Венгрия

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Германия – Венгрия: онлайн матча Евро-2020 в группе смерти

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 14:27
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23 июня в последнем туре группового этапа определятся участники плей-офф от группы F. Немцы и венгры сойдутся на Альянц Арене в Мюнхене, и ни одна из команд еще не оформила выход в 1/8

23 июня – финальный день разборок в группе смерти на Евро-2020. Германия принимает Венгрию в Мюнхене на "Альянц Арене" и в случае победы и благоприятного результата во втором матче может даже выиграть квартет F. Но и венграм еще есть, за что бороться. Начало встречи – в 22:00. На нашем сайте пройдет интересная онлайн-трансляция матча со всеми подробностями.

ГЕРМАНИЯ – ВЕНГРИЯ

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Турнирный расклад команд

Игра сборной Германии стала главным откровением второго тура, когда вслед за поражением от Франции она результативно разобралась с чемпионом Европы Португалией (4:2). Да, немцам повезло с двумя автоголами, но в атаке они действительно сыграли здорово.

Криштиану Роналду против Матса Хуммельса
Криштиану Роналду против Матса Хуммельса / Фото: Reuters

После такой феерии Бундестим укрепи свои позиции в группе смерти, и одно очко в Мюнхене гарантированно выведет их в 1/8 финала. В связи с травмой колена матч, скорее всего, пропустит Томас Мюллер. Были проблемы и у защитника Матса Хуммельса.

Венгры, в свою очередь, формально являются аутсайдерами квартета, но успели подбить в прошлом туре чемпиона мира Францию (1:1) в Будапеште. Эта ничья оставила их в борьбе за выход из группы, но только сегодняшняя победа на "Альянц Арене" снимет все вопросы по поводу их выхода в 1/8 финала.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

История очных встреч

Что говорили перед матчем

Тренер Германии Йоахим Лев: "В матче с Португалией мы действовали на очень высоких скоростях и при этом хорошо держали мяч. Если Венгрия будет обороняться в восемь-девять человек и стараться уколоть нас на контратаках, то следующий матч будет еще более сложным. Венгры показали, насколько опасными они могут быть. Я надеюсь, что мы покажем быстрый футбол, хотя свободного пространства на поле будет немного. Очень важно сохранять хладнокровие"

Тренер Венгрии Марко Росси: "Пока мы здесь, на большом футбольном фестивале, мы тоже хотим играть. Играть хорошо и добиваться результата. Но в то же время не стоит витать где-то высоко в облаках. Надеемся, что в Мюнхене покажем свой футбол на пять с плюсом"

Где смотреть матч Германия – Венгрия

В Украине в прямом эфире матч в Мюнхене на "Альянц Арене", начиная с 22:00, покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция встречи онлайн также будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET оставляют Венгрии минимальные шансы на победу в этом поединке. Коэффициент на выигрыш Германии – 1.17, на ничью – 8.40, на успех мадьяр – 18.00. Самый популярный счет – 2:0 – 5.80.

Смотрите обзор матча Германии и Португалии

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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