23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Німеччина

22:00

Угорщина

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Німеччина – Угорщина: онлайн матчу Євро-2020 в групі смерті

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 14:27
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23 червня в останньому турі групового етапу визначаться учасники плей-офф від групи F. Німці і угорці зійдуться на Альянц Арені в Мюнхені, і жодна з команд ще не оформила вихід до 1/8

23 червня – фінальний день розборок в групі смерті на Євро-2020. Німеччина приймає Угорщину в Мюнхені на "Альянц Арені" і в разі перемоги і сприятливого результату в другому матчі може навіть виграти квартет F. Але і угорцям ще є, за що боротися. Початок зустрічі – о 22:00. На нашому сайті пройде цікава онлайн-трансляція матчу з усіма подробицями.

НІМЕЧЧИНА – УГОРЩИНА

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Турнірний розклад команд

Гра збірної Німеччини стала головним одкровенням другого туру, коли слідом за поразкою від Франції вона результативно розібралася з чемпіоном Європи Португалією (4:2). Так, німцям пощастило з двома автоголами, але в атаці вони дійсно зіграли здорово.

Кріштіану Роналду проти Матса Хуммельса
Кріштіану Роналду проти Матса Хуммельса / Фото: Reuters

Після такої феєрії Бундестім зміцни свої позиції в групі смерті, і одне очко в Мюнхені гарантовано виведе їх в 1/8 фіналу. У зв'язку з травмою коліна матч, швидше за все, пропустить Томас Мюллер. Були проблеми і у захисника Матса Хуммельс.

Угорці, в свою чергу, формально є аутсайдерами квартету, але встигли підбити в минулому турі чемпіона світу Францію (1: 1) в Будапешті. Ця нічия залишила їх в боротьбі за вихід з групи, але тільки сьогоднішня перемога на "Альянц Арені" зніме всі питання з стосовно їх виходу в 1/8 фіналу.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

Історія очних зустрічей

Що говорили перед матчем

Тренер Німеччини Йоахім Льов: "У матчі з Португалією ми діяли на дуже високих швидкостях і при цьому добре тримали м'яч. Якщо Угорщина буде оборонятися у вісім-дев'ять людей і намагатися вколоти нас на контратаках, то наступний матч буде ще більш складним. Угорці показали, наскільки небезпечними вони можуть бути. Я сподіваюся, що ми покажемо швидкий футбол, хоча вільного простору на полі буде небагато. Дуже важливо зберігати холоднокровність"

Тренер Угорщини Марко Россі: "Поки ми тут, на великому футбольному фестивалі, ми теж хочемо грати. Грати добре і добиватися результату. Але в водночас не варто витати десь високо в хмарах. Сподіваємося, що в Мюнхені покажемо свій футбол на п'ять з плюсом"

Де дивитися матч Німеччина – Угорщина

В Україні в прямому ефірі матч в Мюнхені на "Альянц Арені", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція зустрічі онлайн також буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Що кажуть букмекери

Аналітики FAVBET залишають Угорщині мінімальні шанси на перемогу в цьому поєдинку. Коефіцієнт на виграш Німеччини – 1.17, на нічию – 8.40, на успіх мадярів – 18.00. Найпопулярніший рахунок – 2:0 – 5.80.

Дивіться огляд матчу Німеччини та Португалії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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