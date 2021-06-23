Німеччина – Угорщина: онлайн матчу Євро-2020 в групі смерті

23 червня в останньому турі групового етапу визначаться учасники плей-офф від групи F. Німці і угорці зійдуться на Альянц Арені в Мюнхені, і жодна з команд ще не оформила вихід до 1/8

23 червня – фінальний день розборок в групі смерті на Євро-2020. Німеччина приймає Угорщину в Мюнхені на "Альянц Арені" і в разі перемоги і сприятливого результату в другому матчі може навіть виграти квартет F. Але і угорцям ще є, за що боротися. Початок зустрічі – о 22:00. На нашому сайті пройде цікава онлайн-трансляція матчу з усіма подробицями.

НІМЕЧЧИНА – УГОРЩИНА

Реклама

Турнірний розклад команд

Гра збірної Німеччини стала головним одкровенням другого туру, коли слідом за поразкою від Франції вона результативно розібралася з чемпіоном Європи Португалією (4:2). Так, німцям пощастило з двома автоголами, але в атаці вони дійсно зіграли здорово.

Кріштіану Роналду проти Матса Хуммельса / Фото: Reuters

Після такої феєрії Бундестім зміцни свої позиції в групі смерті, і одне очко в Мюнхені гарантовано виведе їх в 1/8 фіналу. У зв'язку з травмою коліна матч, швидше за все, пропустить Томас Мюллер. Були проблеми і у захисника Матса Хуммельс.

Угорці, в свою чергу, формально є аутсайдерами квартету, але встигли підбити в минулому турі чемпіона світу Францію (1: 1) в Будапешті. Ця нічия залишила їх в боротьбі за вихід з групи, але тільки сьогоднішня перемога на "Альянц Арені" зніме всі питання з стосовно їх виходу в 1/8 фіналу.

Історія очних зустрічей

Що говорили перед матчем

Тренер Німеччини Йоахім Льов: "У матчі з Португалією ми діяли на дуже високих швидкостях і при цьому добре тримали м'яч. Якщо Угорщина буде оборонятися у вісім-дев'ять людей і намагатися вколоти нас на контратаках, то наступний матч буде ще більш складним. Угорці показали, наскільки небезпечними вони можуть бути. Я сподіваюся, що ми покажемо швидкий футбол, хоча вільного простору на полі буде небагато. Дуже важливо зберігати холоднокровність"

Тренер Угорщини Марко Россі: "Поки ми тут, на великому футбольному фестивалі, ми теж хочемо грати. Грати добре і добиватися результату. Але в водночас не варто витати десь високо в хмарах. Сподіваємося, що в Мюнхені покажемо свій футбол на п'ять з плюсом"

Де дивитися матч Німеччина – Угорщина

В Україні в прямому ефірі матч в Мюнхені на "Альянц Арені", починаючи з 22:00, покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція зустрічі онлайн також буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Що кажуть букмекери

Аналітики FAVBET залишають Угорщині мінімальні шанси на перемогу в цьому поєдинку. Коефіцієнт на виграш Німеччини – 1.17, на нічию – 8.40, на успіх мадярів – 18.00. Найпопулярніший рахунок – 2:0 – 5.80.

Дивіться огляд матчу Німеччини та Португалії