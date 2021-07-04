Бывший пресс-атташе сборной Украины назвал Шеву лохом

Игорь Мирошниченко, ранее работавший в национальной команде, крайне нелицеприятно отозвался о ее главном тренере после поражения от Англии на Евро-2020

Игорь Мирошниченко и Андрей Шевченко / Фото: Reuters, Facebook

Бывший пресс-атташе сборной Украины по футболу Игорь Мирошниченко, среди прочего работавший в ней на ЧМ-2006 при тренере Олеге Блохине и капитане Андрее Шевченко, жестко прокомментировал поражение "сине-желтых" от Англии 0:4 и вылет с Евро-2020.

"А лучшим в матче был судья. Кто бы еще так элегантно указал Шеве, который готовил три замены на 90-й минуте, что он лох?!" – написал ныне политик Игорь Мирошниченко у себя в Facebook

Напомним, главный арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия 0:4 Феликс Брих не стал добавлять время ко второму тайму. Немецкий рефери дал финальный свисток сразу после истечения 90 минут.

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Из-за этого украинцы не смогли сделать тройную замену. Андрей Шевченко не успел выпустить на поле Александра Тымчика, Артема Довбика и Георгия Судакова, которые стояли у бровки в ожидании выхода на газон. Для Тымчика и Судакова это мог быть дебют на Евро.

Ранее российский актер Михаил Боярский выписал комплимент коучу сборной Украины, несмотря на 0:4 от Англии, заявив: "Шевченко оказался мудрее Черчесова! Шевченко – амбициозный тренер с большими задатками. А с нашим тренером национальная команда в тупике".