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Бывший пресс-атташе сборной Украины назвал Шеву лохом

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
4 июля, 16:29
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Игорь Мирошниченко, ранее работавший в национальной команде, крайне нелицеприятно отозвался о ее главном тренере после поражения от Англии на Евро-2020
Игорь Мирошниченко и Андрей Шевченко
Игорь Мирошниченко и Андрей Шевченко / Фото: Reuters, Facebook

Бывший пресс-атташе сборной Украины по футболу Игорь Мирошниченко, среди прочего работавший в ней на ЧМ-2006 при тренере Олеге Блохине и капитане Андрее Шевченко, жестко прокомментировал поражение "сине-желтых" от Англии 0:4 и вылет с Евро-2020.

"А лучшим в матче был судья. Кто бы еще так элегантно указал Шеве, который готовил три замены на 90-й минуте, что он лох?!" – написал ныне политик Игорь Мирошниченко у себя в Facebook

Напомним, главный арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия 0:4 Феликс Брих не стал добавлять время ко второму тайму. Немецкий рефери дал финальный свисток сразу после истечения 90 минут.

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Из-за этого украинцы не смогли сделать тройную замену. Андрей Шевченко не успел выпустить на поле Александра Тымчика, Артема Довбика и Георгия Судакова, которые стояли у бровки в ожидании выхода на газон. Для Тымчика и Судакова это мог быть дебют на Евро.

Ранее российский актер Михаил Боярский выписал комплимент коучу сборной Украины, несмотря на 0:4 от Англии, заявив: "Шевченко оказался мудрее Черчесова! Шевченко – амбициозный тренер с большими задатками. А с нашим тренером национальная команда в тупике".

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И
Г
О
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9
2
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3
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Г
О
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3
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4
Северная Македония
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
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Венгрия
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