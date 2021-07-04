Сборная Украины возвращается в Киев после Евро-2020: онлайн встречи в аэропорту

Рейс команды Андрея Шевченко из Рима задержали на час, а болельщики начали собираться на крыше парковки аэропорта Борисполь задолго до прилета

Сборную Украины ждут в аэропорту / Фото: Getty Images

Сборная Украины возвращается домой после поражения в 1/4 финала Евро-2020. 3 июля в Риме команда Андрея Шевченко проиграла сборной Англии 0:4, а сегодня менее, чем через час, приземлиться в аэропорту "Борисполь". Встретить героев чемпионата Европы приглашали всех желающих.

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Изначально самолет сборной ждали в Борисполе 4 июля в 15.20, однако в итоге прилет сдвинули на час. Борт команды Андрея Шевченко должен сесть под Киевом ориентировочно в 16.20. "Задержка связана с организационными моментами. Так решили футболисты, ведь рейс чартерный", – сообщили нам организаторы встречи.









Фото Игорь Серов, segodnya.ua

В "Борисполь" уже приехал автобус, который заберет сборную Украины из аэропорта.

Любители футбола начали собираться в аэропорту "Борисполь" где-то за два часа до прилета. На крыше паркинга терминала D, где состоится официальная часть встречи, к этом времени находилось уже порядка 100 человек с дудками и национальными флагами. Для футболистов поставили сцену.

Вместе с болельщиками в аэропорту ожидают и VIP-фанатов. Так, лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев исполнят гимн Украины. Но фанов заранее предупреждали На мероприятие не пустят людей в стадии алкогольного опьянения и без защитных масок.

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