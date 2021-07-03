Гудбай, Евро! Англичане расстреляли Украину головой и выдали билет домой

Команда Андрея Шевченко проиграла в 1/4 финала в Риме сборной Англии и прекратила борьбу на чемпионате Европы, пропустив трижды во втором тайме

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

Чуда не произошло. В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила Англии – 0:4 и заканчивает выступление на этом историческом чемпионате. Хоть первый тайм команда Шевченко провела на равных.

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По сравнению с поединком со Швецией в 1/8 финала (2:1) Андрей Шевченко сделал одну замену – вместо Тараса Степаненко вышел Виталий Миколенко. Снова не появился в старте Руслан Малиновский. И как же этих игроков не хватало на поле.

До матча с Англией сборная Украины пропускала во всех 10 матчах в своей истории на чемпионатах Европы. И не смогла удержать ворота на замке в поединке с британцами. "Три льва" забили уже на четвертой минуте. Так рано на Евро-2020 украинцы не пропускали. Гарри Кейн проскользнул в нашу штрафную и пробил мимо Бущана.

Сборная Англии за четыре предыдущих встречи чемпионата ни разу не пропустила. Но ее оборону нельзя было назвать идеальной. По крайней мере, в первом тайме. На 17-й минуте Яремчук опасно пробил низом, но англичан выручил вратарь.

На 33-й минуте очень опасный дальний удар Райса едва не позволил британцам удвоить счет, но отреагировал Бущан. А на 35-й минуте Кривцов не смог продолжить матч и покинул поле, сильно хромая. И было несколько неожиданно, что вместо защитника вышел вингер Цыганков.

Травма Сергея Кривцова / Фото: Reuters

В оставшееся до перерыва время Украина создавала моменты у ворот соперника, но отыграться не смогла. Хотя, если глянуть на статистику, тайм получился достаточно равным. Обе команды нанесли по воротам по 5 ударов, украинцы один раз попали в створ, англичане – два. Британцы чуть больше владели мячом – 52% против 48%. Но Украина вела по угловым – 2:0.

До этого матча на Евро-2020 сборная Англии не забивала со стандартов. Но сделала это уже на первой минуте второго тайма. После подачи со штрафного верховую борьбу выиграл Гарри Магуайр – 2:0. Вот тут украинцам уже сильно не хватало еще одного игрока обороны.

И пока Украина приходила в себя и раскрылась, отвлекшись на атаку, англичане довели дело до разгрома. На 50-й минуте "сине-желтые" пропустили контратаку, которую ударом головой завершил Кейн, сделав дубль – 3:0. Это был психологический нокдаун.

А добил украинскую команду на 63-й минуте Джордан Хендерсон. И опять-таки после стандарта. После подачи углового англичанин головой пробил в дальний угол – 4:0. Это самый крупный проигрыш украинцев на Евро. А Англия – первая команда в истории чемпионатов, которая забила три мяча в одном матче головой.

Надо отдать должное нашим футболистам, которые до последнего не опускали рук в надежде на гол престижа или даже два. Был момент, когда слишком далеко вышел из ворот Пикфорд, но никто из наших футболистов его не перебросил.

Украина едет домой, но ругать ее все-таки не стоит. На этом непредсказуемом Евро в эпоху пандемии, после череды травм они переписали историю и добрались до четвертьфинала.

УКРАИНА – АНГЛИЯ – 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 46

Украина: Бущан, Кривцов (Цыганков, 35), Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу (Триппьер, 65), Райс (Хендерсон, 57), Стоунз, Магуайр, Кейн (Кэлверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт.

В полуфинале турнира Англия сыграет 7 июля в Лондоне против Дании. Финальный поединок тоже состоится на "Уэмбли".

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