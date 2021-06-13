13 июня 16:00 Трансляция
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Англия разберется с Хорватией в месте силы: прогноз комментатора на матч Евро

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
13 июня, 14:22
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Родоначальники футбола должны разобраться с гостями с Балкан в первом поединке группы D на "Уэмбли". Лука Модрич и Домагой Вида вряд ли их огорчат
Знаменитый стадион "Уэмбли"
Знаменитый стадион "Уэмбли" / Фото: Reuters

В третий день чемпионата Европы проходят три поединка. Мы уже ведем онлайн-трансляцию Англия – Хорватия. На знаковом лондонском стадионе встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Что же нас ждет в этом противостоянии?

У сборной Англии самый дорогой состав среди всех участников Евро: суммарная стоимость более миллиарда евро. Тренер Гарет Саутгейт имеет прекрасный выбор футболистов. Даже однозначно сложно определить оптимальный состав, но Англия – один из фаворитов турнира.

Основной центральный защитник Гари Макгуайер, скорее всего, пропустит стартовый поединок из-за повреждения. Главные звезды – Кейн, Санчо, Стерлинг, Маунт и Рашфорд. Все игроки атаки. В последних шести матчах сборная "трех львов" побеждала, пропустив один гол. Правда, с 2020 года британцы больше двух мячей за игру забивали лишь в четырех матчах из 13.

Узнайте, где смотреть матч Англия – Хорватия.

Сборная Хорватии – финалист последнего чемпионата мира, которая в полуфинале выбила именно англичан. Правда, с тех пор балканцы существенно изменили состав: постарели или совсем ушли из команды лидеры, новые действующие лица пока что не выросли в звезд и не добились какого-то большого успеха. Главная звезда – по-прежнему Лука Модрич. Также можно выделить Ковачича и Перишича. После "серебра" ЧМ-2018 "клеточные" победили 12 раз в 29 матчах, а проиграли 11.

От англичан ждут побед в каждом матче, и, кажется, у них для этого есть все. С Хорватией команде Саутгейта явно легко не будет, но, думаю, они победят и не пропустят, без высокой результативности – 1:0 или 2:0. Тем более, играют дома, на "Уэмбли".

Аналитики FAVBET явное преимущество отдают хозяевам поля: коэффициент на их победу – 1.55, на хорватов – 7.00, на ничью – 4.15. Скорее всего, соперники забьют два мяча.

Узнайте, что возник скандал на Евро-2020 с формой Северной Македонии.

Смотрите, как хорваты не сумели переиграть армянскую команду в товарищеском матче:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
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