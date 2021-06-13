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Австрія --
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Франція --
Німеччина --
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Швейцарія --
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Україна --
Північна Македонія --
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Данія --
Бельгія --
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Нідерланди --
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Швеція --
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Чехія --
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Угорщина --
Франція --
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Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
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Італія --
Уельс --
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Турція --
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Нідерланди --
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Україна --
Австрія --
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Бельгія --
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Шотландія --
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Чехія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
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Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Англія розбереться з Хорватією в місці сили: прогноз коментатора на матч Євро

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
13 червня, 14:22
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Родоначальники футболу повинні розібратися з гостями з Балкан в першому поєдинку групи D на "Уемблі". Лука Модріч і Домагой Віда навряд чи їх засмутять
/ Фото: Reuters

У третій день чемпіонату Європи проходять три поєдинки. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію Англія – Хорватія. На знаковому лондонському стадіоні зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Що ж нас чекає в цьому протистоянні?

У збірної Англії найдорожчий складу серед всіх учасників Євро: сумарна вартість понад мільярд євро. Тренер Гарет Саутгейт має прекрасний вибір футболістів. Навіть однозначно складно визначити оптимальний склад, але Англія – один з фаворитів турніру.

Основний центральний захисник Гарі Макгуайєр, швидше за все, пропустить стартовий поєдинок через пошкодження. Головні зірки – Кейн, Санчо, Стерлінг, Маунт і Рашфорд. Всі гравці атаки. В останніх шести матчах збірна "трьох левів" перемагала, пропустивши один гол. Правда, з 2020 року британці більше двох м'ячів за гру забивали лише в чотирьох матчах з 13.

Дізнайтеся, де дивитися матч Англія – Хорватія.

Збірна Хорватії – фіналіст останнього чемпіонату світу, яка в півфіналі вибила саме англійців. Правда, з тих пір балканці істотно змінили склад: постаріли або зовсім пішли з команди лідери, нові дійові особи поки що не виросли в зірок і не домоглися якогось великого успіху. Головна зірка – як і раніше Лука Модріч. Також можна виділити Ковачіча і Перішіча. Після "срібла" ЧС-2018 "клітинні" перемогли 12 разів в 29 матчах, а програли 11.

Від англійців чекають перемог в кожному матчі, і, здається, у них для цього є все. З Хорватією команді Саутгейта явно легко не буде, але, думаю, вони переможуть і не пропустять, без високої результативності – 1: 0 або 2: 0. Тим більше, грають удома, на "Вемблі".

Аналітики FAVBET явну перевагу віддають господарям поля: коефіцієнт на їх перемогу – 1.55, на хорватів – 7.00, на нічию – 4.15. Швидше за все, обидва суперники відзначаються два м'ячі.

Дізнайтеся, що виник скандал на Євро-2020 з формою Північної Македонії.

Дивіться, як хорвати не зуміли переграти вірменську команду в товариському матчі:

Читайте також: онлайн Нідерланди – Україна.

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#
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І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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