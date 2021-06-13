Англія розбереться з Хорватією в місці сили: прогноз коментатора на матч Євро

Родоначальники футболу повинні розібратися з гостями з Балкан в першому поєдинку групи D на "Уемблі". Лука Модріч і Домагой Віда навряд чи їх засмутять

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У третій день чемпіонату Європи проходять три поєдинки. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію Англія – Хорватія. На знаковому лондонському стадіоні зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Що ж нас чекає в цьому протистоянні?

У збірної Англії найдорожчий складу серед всіх учасників Євро: сумарна вартість понад мільярд євро. Тренер Гарет Саутгейт має прекрасний вибір футболістів. Навіть однозначно складно визначити оптимальний склад, але Англія – один з фаворитів турніру.

Основний центральний захисник Гарі Макгуайєр, швидше за все, пропустить стартовий поєдинок через пошкодження. Головні зірки – Кейн, Санчо, Стерлінг, Маунт і Рашфорд. Всі гравці атаки. В останніх шести матчах збірна "трьох левів" перемагала, пропустивши один гол. Правда, з 2020 року британці більше двох м'ячів за гру забивали лише в чотирьох матчах з 13.

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Збірна Хорватії – фіналіст останнього чемпіонату світу, яка в півфіналі вибила саме англійців. Правда, з тих пір балканці істотно змінили склад: постаріли або зовсім пішли з команди лідери, нові дійові особи поки що не виросли в зірок і не домоглися якогось великого успіху. Головна зірка – як і раніше Лука Модріч. Також можна виділити Ковачіча і Перішіча. Після "срібла" ЧС-2018 "клітинні" перемогли 12 разів в 29 матчах, а програли 11.

Від англійців чекають перемог в кожному матчі, і, здається, у них для цього є все. З Хорватією команді Саутгейта явно легко не буде, але, думаю, вони переможуть і не пропустять, без високої результативності – 1: 0 або 2: 0. Тим більше, грають удома, на "Вемблі".

Аналітики FAVBET явну перевагу віддають господарям поля: коефіцієнт на їх перемогу – 1.55, на хорватів – 7.00, на нічию – 4.15. Швидше за все, обидва суперники відзначаються два м'ячі.

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