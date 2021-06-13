13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Англия – Хорватия: где и когда смотреть битву титанов на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июня, 12:59
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Матч полуфиналистов чемпионата мира-2018 начнется на лондонской арене "Уэмбли" в воскресенье в 16:00. Хозяева считаются большими фаворитами
Стадион "Уэмбли" в Лондоне
Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

Сегодня на чемпионате Европы состоятся три встречи. Самая ранняя из них стартует в столице Великобритании. На нашем сайте уже идет онлайн Англия – Хорватия. Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато прозвучит в 16:00.

Соперники не играли между собой два с половиной года, зато в 2018-м встречались трижды: обменялись победами 2:1 и разошлись ничьей 0:0. Зато победа в полуфинале ЧМ позволила хорватам заработать "серебро". В мировом рейтинге Англия – 4-я, Хорватия – 14-я.

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На украинском телевидении матч можно посмотреть только на специализированных каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции со стадиона – в 15:50. Также игру будут транслировать на интернет-платформе OLL.TV.

Вашему вниманию – мисс сборной Англии: супруга Пикфорда любит швыряться деньгами.

Украинским любителям футбола, думается, будет интересно увидеть в деле бывшего защитника киевского Динамо Домагоя Виду. На ЧМ-2018 он кричал "Слава Украине!" после победы над Россией.

Читайте также: онлайн Нидерланды – Украина.

Смотрите, как хорваты играли с бельгийцами в товарищеском матче перед Евро-2020:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: О матче
19:00
Смотри на:
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
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19:00
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