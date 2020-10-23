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Защитник сборной Польши будет играть за "Динамо" до 30 лет

23 октября, 16:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кендзера защищает цвета "Динамо" с 2017 года

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о продлении контракта с правым защитником команды Томашем Кендзерой. Новое соглашение 26-летнего поляка с киевским клубом действует до 2024 года.

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За "Динамо" Кендзера выступает с 2017 года. В общей сложности, он провел за киевлян 129 матчей во всех турнирах, забил пять матчей и сделал 16 результативных передач. С "Динамо" поляк выиграл Суперкубок Украины 2020, а также три национальных Кубка.

Кстати, недавно Кендзера высмеял Цитаишвили за то, что тот "нарисовал" пенальти. Польский защитник "Динамо" отметил мастерство, с которым его одноклубник упал в штрафной площадке в матче за молодежную сборную Украины.

После выхода в основную сетку Лиги чемпионов Динамо продлило контракты с Александром Андриевским, Владиславом Супрягой, Александром Сиротой, Александром Тымчиком, Денисом Поповым, Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко.

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чемпионат Украины Динамо Киев Томаш Кендзера

Источник: Сегодня|Спорт

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