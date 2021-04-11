Вратарь-кошка отбил пенальти, Ворскла обыграла Львов (видео)

Полтавская команда остается в гонке за "бронзой" чемпионата Украины

Полтавская Ворскла сохранила шансы на "бронзу" чемпионата Украины, одолев на своем поле в трудном поединке одного из аутсайдеров УПЛ Львов со счетом 2:1.

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Героем в составе ворсклян стал вызывающийся в сборную Украины голкипер Дмитрий Ризнык, который на 15-й минуте, еще при счете 0:0, в "кошачьем" прыжке парировал пенальти бразильского легионера львовян Альваро Тавареша.

Видео отбитого Ризныком пенальти

ОБЗОР МАТЧА ВОРСКЛА – ЛЬВОВ (2:1)

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После этой победы Ворскла занимает пятое место, на четыре очка отставая от Зари, обыгравшей сегодня Ингулец 2:0. Правда, у луганчан одна игра в запасе. До финиша УПЛ остается сыграть пять туров.

Ризнык отбивает пенальти / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Ворскла – Львов – 2:1

Голы: Кане, 47, Кулач, 50 – Довгий, 72

На 15-й минуте Альваро (Львов) не реализовал пенальти (сейв вратаря)

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Чеснаков, Наджееб (Сапай, 90+3) – Скляр, Луизао (Альюн, 46) – Кулач (Кравчук, 90+4), Тилль, Кане (Челядин, 82) – Степанюк

Львов: Ильющенков – Махмутович, Семенив (Ременяк, 67), Якимец – Грисьо (Сабино, 82), Романчук, Брикнер (Довгий, 61), Бусько (Лобай, 82) – Чиряк, Альваро (Ренан, 61) – Ныч

Предупреждения: Якубу, Кане, Скляр – Махмутович, Чиряк, Грисьо

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