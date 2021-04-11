Футболист украинской команды заинтересовал два российских клуба

Нападающий скромного Ингульца грузин Ника Ситчинава попал в сферу интересов сразу четырех клубов. 26-летний футболист уже пять сезонов выступает за команду из пгт Петрово, но может перебраться в другой чемпионат. В украинской Премьер-лиге он забил пять мячей в 16 матчах.

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О возможности подписать Нику узнавали казанский Рубин и московское Динамо, а также венгерский Фехервар и молдовский Шериф. Об этом сообщает meta-ratings.

Кроме всего прочего, клубы привлекает возможность получить форварда бесплатно, поскольку в конце июня у него заканчивается контракт с Ингульцом. Также у Ситчинавы есть российский паспорт, что позволит ему не считаться легионером в чемпионате этой страны. В юном возрасте грузин уже пробовал силы в России, играя за Волгарь (Астрахань), но затем вернулся в Грузию.

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Сайт Transfermarkt оценивает Нику в 400 тысяч евро. В чемпионате Украины Ингулец занимает 10-е место, набрав 19 очков в 20 матчах.

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