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Заря сломила Ингулец во втором тайме и вышла на третье место, обойдя Десну

11 апреля, 16:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Виктора Скрипника забили два мяча после перерыва

В воскресенье в отечественной Премьер-лиге проходят еще четыре матча. Вашему вниманию – расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины. В одном из них Заря в Кропивницком смогла взять три очка в дуэли с неуступчивым Ингульцем.

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В первом тайме луганская команда владела ощутимым преимуществом, но голов зрители так и не увидели. А в начале второй половины Заря доказала свое преимущество в классе. На 51-й минуте полузащитник Владлен Юрченко завершил хорошую комбинацию, пробив в одно касание из пределов штрафной площадки.

А на 66-й минуте все вопросы о победителе снял бразилец Жуниор Рейс. Защитник подключился к комбинации на левом фланге и мощным ударом вколотив мяч в сетку – 2:0.

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Этот успех позволил парням Виктора Скрипника на два очка обойти черниговскую Десну и вернуться на третье место.

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13
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45
Забитые 44
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ЗаряЗаряЗар
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11
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21
38
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10
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9
7
5
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18
11
34
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Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
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21
7
5
9
28
28
0
26
Забитые 28
Пропущеные 28
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8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
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Разница -13
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ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
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Пропущеные 30
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Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
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Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
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4
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Результаты последних матчей: П П П В П

Тем временем, футболист украинской команды заинтересовал два российских клуба.

Смотрите, как неделей ранее Заря обыграла Рух во Львове:

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