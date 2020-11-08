Вацко: "Шахтер" был летальным питоном в игре с "Динамо"

По мнению комментатора, Каштру прекрасно использовал преимущество в "кадровом вооружении" и свежести над Луческу

Анализируя воскресный поединок грандов украинского футбола, завершившийся победой "Шахтера" над "Динамо" 3:0, комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко сравнил "горняков" с питоном, жертвой которых стала команда Мирчи Луческу.

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"Классико – уставших. Медленно. Неярко, без огонька. "Динамо" – очень истощено. На сутки меньше, чем у "Шахтера", на восстановление после матча ЛЧ. А может и больше, чем на сутки, учитывая, что Киев играл в Барселоне, откуда домой еще часа 4 лету"

"Травмы и коронавирусные потери лишили Луческу возможности для кадрового маневра. А Каштру спокойно выдержал "унизительные 0:6" в Лиге чемпионов. Вернул в состав на "Динамо" группу опытных игроков. И во время игры сделал еще и плюс-минус равноценные замены. "Шахтер" был банально свежее. Каштру был банально на несколько порядков лучше вооруженным, чем Луческу. Прежде всего – кадрово, а затем и функционально. И прекрасно это использовал"

"Шахтер" напомнил питона, захватившего бедную жертву в кольца своего мускулистого тела, и, потихоньку сжимая в смертельные "объятия", выпускал из нее дух. "Шахтер" был очень летальным в реализации"

"Самое важное для "Шахтера" то, что "горняки" смогли уменьшить отставание от "Динамо" в чемпионате до минимума. А вот "Динамо" просто не повезло – кадровая катастрофа раз в период сверхважных матчей футбольной осени. Не повезло и болельщикам. Хотелось увидеть топовый страстный футбол в исполнении двух команд, играющих в оптимальных составах перед заполненными трибунами. Но имеем то, что имеем, в этот бешеный 2020-й", – написал у себя в Facebook Виктор Вацко

"Динамо" – "Шахтер", гол Мораеса / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, до воскресной встречи каждый из соперников выигрывал в чемпионатах Украины другу у друга по 24 раза, еще 17 раз встречи завершались ничьими. Теперь же "Шахтер" по победам в "классическом" вышел вперед – 25:24.

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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