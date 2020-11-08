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Шаг в историю: "Шахтер" вырвался вперед в противостоянии с "Динамо"

8 ноября, 20:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая команда выиграла 25-й матч в украинском классическом

Воскресная победа "Шахтера" над "Динамо" на столичном НСК "Олимпийский" принесла подопечным Луиша Каштру не только три очка. Разгром со счетом 3:0 позволил "горнякам" опередить киевлян в истории противостояний наших грандов.

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До сегодня каждый из соперников выигрывал в чемпионатах Украины по 24 раза, еще 17 раз встречи завершались ничьими. Теперь же "Шахтер" по победам вышел вперед – 25:24. Что интересно, крупная победа позволила донецкому коллективу вырваться вперед и по забитым мячам в классических дуэлях. В ворота "Динамо" за 66 игр влетело 82 мяча, тогда как забили они 81.

Сегодня Луческу повторил антирекорд Реброва.

Пока что "Шахтер", набрав 19 очков в девяти турах, отстают от принципиального конкурента на одно очко. Украинская Премьер-лига берет двухнедельную паузу на очередные матчи сборных. Напомним, наши в Лиге наций сыграют на выезде с Германией и Швейцарией.

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На этой неделе "Шахтер" был разгромлен "Боруссией" из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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